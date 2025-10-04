02/2025

MŽP vydalo novou příručku k realizaci fotovoltaických elektráren na veřejných budovách

4. 10. 2025| zdroj: MŽP0

Ministerstvo životního prostředí vydalo novou metodickou příručku, která městům a obcím poradí, jak instalovat fotovoltaické elektrárny na střechy veřejných budov pomocí vlastní projektové společnosti a projektového financování. Příručka popisuje model financování s minimem vlastních prostředků, v podstatě z budoucích úspor na spotřebě elektrické energie. Cílem je vyrobit energii určenou primárně pro vlastní spotřebu, případně pro sdílení do dalších objektů v rámci komunity. 

„Veřejné budovy čekají v následujících letech významné výzvy v oblasti dekarbonizace. Naší rolí je samosprávám poskytnout jasný návod, jak postupovat, aby byla zajištěna nejen ekonomická stabilita a kulturní i architektonická ochrana budov, ale také ochrana životního prostředí. Sám jsem model městské projektové společnosti pro realizaci FVE rozjížděl už během svého působení ve vedení města Brna, a proto vím, že instalace fotovoltaických elektráren na střechách veřejných budov je moderní a udržitelný způsob, jak snížit energetické náklady a zároveň přispět k ochraně klimatu. Nová příručka nabízí praktický model projektové společnosti a financování, díky kterému mohou města a obce investovat do solární energie s minimem vlastních prostředků – v podstatě z budoucích úspor. Jsem rád, že ministerstvo přináší další nástroj, jak mohou municipality efektivně realizovat dekarbonizační opatření na svých budovách,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Metodická příručka pro města a obce, určená k realizaci fotovoltaických elektráren na střechách veřejných budov pomocí vlastní projektové společnosti a projektového financování, umožní veřejné a státní sféře instalovat solární elektrárny na střechách budov s výrobou určenou primárně pro vlastní spotřebu a sdílení do dalších objektů v rámci komunity, a to financováním s minimem vlastních prostředků v podstatě z budoucích úspor na spotřebě elektrické energie.

Příručka detailně popisuje proces přípravy, vlastní realizaci projektu, provoz fotovoltaických systémů i obchodní model, na kterém je řešení postaveno, a to s ohledem na specifika veřejného sektoru. Součástí je také podrobný finanční model, který při zadání základních parametrů budovy a výrobny umožňuje v krátkém čase vyhodnotit finanční náročnost a efektivitu instalace, velikost akumulace, finanční úspory za energie v objektu a komunitě a také předpokládanou návratnost. Všechny výstupy jsou strukturovány tak, aby bylo možné je vyhodnotit a orientačně posoudit bankovní financování a nároky na vlastní rozpočet.

Po příručce k Energeticky úsporné renovaci architektonicky a historicky cenných budov se v krátké době jedná o další nástroj pro municipality, jak realizovat dekarbonizační opatření na svých budovách.

Nová příručka k realizaci FVE na střechách veřejných budov včetně finančního modelu je volně přístupná na stránkách Ministerstva životního prostředí a bude také součástí agendy nově zřizovaných krajských energetických center. 

