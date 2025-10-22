02/2025

MŽP předkládá návrh na změnu vyhlášky o nakládání s odpady

22. 10. 2025| zdroj: Odok.gov.cz0

trash-123876_640
zdroj: pixabay

Ministerstvo životního prostředí připravilo návrh novely vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Změna se týká zejména seznamu nebezpečných odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky.

Podle současné právní úpravy mělo toto omezení začít platit od roku 2026, ministerstvo však navrhuje posunout účinnost o další dva roky, tedy do konce roku 2027. Důvodem je nedostatečná kapacita zařízení pro zpracování nebezpečných odpadů – zejména spaloven – v České republice i v okolních státech.

Resort uvádí, že úplný zákaz skládkování spalitelných nebezpečných odpadů bude vhodné doplnit o ekonomický nástroj, například navýšený poplatek za jejich uložení na skládku. Ten by měl umožnit plynulejší přechod na systém, v němž budou odpady přednostně využívány nebo odstraňovány jiným způsobem než skládkováním. Navržené odložení nemění závazky České republiky vůči Evropské unii.

Termín připomínek: 10. 11. 2025

Ke stažení:

Materiál

Důvodová zpráva

Úplné znění PA s důvodovou zprávou a stručným obsahem

Informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

