MŽP předkládá návrh na změnu vyhlášky o nakládání s odpady

Ministerstvo životního prostředí připravilo návrh novely vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Změna se týká zejména seznamu nebezpečných odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky.
Podle současné právní úpravy mělo toto omezení začít platit od roku 2026, ministerstvo však navrhuje posunout účinnost o další dva roky, tedy do konce roku 2027. Důvodem je nedostatečná kapacita zařízení pro zpracování nebezpečných odpadů – zejména spaloven – v České republice i v okolních státech.
Resort uvádí, že úplný zákaz skládkování spalitelných nebezpečných odpadů bude vhodné doplnit o ekonomický nástroj, například navýšený poplatek za jejich uložení na skládku. Ten by měl umožnit plynulejší přechod na systém, v němž budou odpady přednostně využívány nebo odstraňovány jiným způsobem než skládkováním. Navržené odložení nemění závazky České republiky vůči Evropské unii.
Termín připomínek: 10. 11. 2025
