MŽP modernizuje pravidla pro přepravu odpadů: přinese digitalizaci, méně byrokracie a účinnější boj s nelegálními transporty

Ministr životního prostředí dnes předložil vládě návrh zákona o odpadech, který zpřísňuje pravidla pro přeshraniční přepravu a digitalizuje kontrolní postupy. Nová legislativa reaguje na evropské nařízení a dává státu do ruky účinnější nástroje, jak předcházet nelegálním skládkám zahraničního odpadu na našem území. Novela zároveň snižuje administrativní zátěž krajů zrušením povinnosti zpracovávat krajské plány odpadového hospodářství.
„Nový zákon nám dává do rukou skutečný bič na nelegální dovoz odpadu. Případy jako černá skládka v Brně-Heršpicích nebo Jiříkově na Bruntálsku jasně ukazují, že účinnější kontrolu a vymáhání pravidel nutně potřebujeme. Poctivým firmám naopak díky novému institutu dlouhodobého souhlasu ulehčíme život. Zároveň pokračujeme v odbourávání byrokracie a rušíme povinnost krajů vypracovávat vlastní odpadové plány,“ uvádí ministr životního prostředí Igor Červený.
Novela reaguje na nové nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o přepravě odpadů, které vstoupilo v platnost v roce 2024. Primárním záměrem nařízení je omezit přepravu problematických odpadů do zemí mimo EU, modernizovat kontrolní postupy a zajistit důsledné prosazování pravidel přeshraniční přepravy včetně komplexního řešení nedovolených transportů.
Významnou novinkou je už zmíněné zavedení institutu tzv. předchozího souhlasu. Ten budou moci na žádost provozovatele zařízení určeného k využití odpadů vydávat krajské úřady až na dobu 10 let. Opatření zrychlí administrativu spojenou s opakovanou přeshraniční přepravou za jasně stanovených podmínek a tuzemským podnikům usnadní dlouhodobé plánování.
Novela zároveň ruší povinnost krajů zpracovávat vlastní odpadové plány, protože nový celostátní Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2025–2035 poskytuje dostatečně podrobný strategický rámec. Zrušení těchto duplicit sníží administrativní zátěž úřadů bez negativního dopadu na ochranu životního prostředí nebo na dlouhodobé plánování v oblasti odpadového hospodářství. Stávající krajské plány zůstanou v platnosti až do konce období, na které byly schváleny.
Veškeré postupy nově odrážejí cíle oběhového hospodářství a budou plně založeny na elektronickém předkládání a výměně informací. Příslušným úřadem pro vydávání souhlasů s přepravou nebo uplatňování případných námitek zůstává Ministerstvo životního prostředí.
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