2/2025

MPO předložilo návrh vyhlášky o způsobech efektivního dalšího využití spotřebované elektřiny

20. 8. 2025| zdroj: Odok.gov.cz0

light-bulb-4514505_640
zdroj: pixabay

Tato vyhláška upravuje způsoby efektivního dalšího využití elektřiny spotřebované v elektrickém zařízení, které poskytovatel podpůrných služeb nebo poskytovatel flexibility podle energetického zákona používá k poskytování podpůrných služeb nebo flexibility.

Dne 3.6. 2025 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 223/2025 Sb., kterým se mění zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabyl ve většině svých ustanovení účinnosti dnem 1. 8. 2025. Výše uvedená novela nazývaná též „Lex plyn“ obsahuje i změnu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.

V rámci legislativního procesu při schvalování Lex plyn v Poslanecké sněmovně bylo do zákona č. 406/2000 Sb. doplněno ustanovení zakazující používání tzv. mařičů při poskytování podpůrných služeb a flexibility. V rámci novely zákona č. 406/2000 Sb. byl do zákona vložen zákonný základ pro Ministerstvo průmyslu a obchodu k vydání vyhlášky, která má stanovit způsoby efektivního dalšího využití spotřebované elektřiny. Za účelem naplnění tohoto ustanovení je předkládán návrh vyhlášky o způsobech efektivního dalšího využití spotřebované elektřiny.

Termín připomínek: 1.9.2025

Ke stažení:

Materiál

Důvodová zpráva

Úplné znění PA s důvodovou zprávou a stručným obsahem

Informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO