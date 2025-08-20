MPO předložilo návrh vyhlášky o způsobech efektivního dalšího využití spotřebované elektřiny

Tato vyhláška upravuje způsoby efektivního dalšího využití elektřiny spotřebované v elektrickém zařízení, které poskytovatel podpůrných služeb nebo poskytovatel flexibility podle energetického zákona používá k poskytování podpůrných služeb nebo flexibility.
Dne 3.6. 2025 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 223/2025 Sb., kterým se mění zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabyl ve většině svých ustanovení účinnosti dnem 1. 8. 2025. Výše uvedená novela nazývaná též „Lex plyn“ obsahuje i změnu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.
V rámci legislativního procesu při schvalování Lex plyn v Poslanecké sněmovně bylo do zákona č. 406/2000 Sb. doplněno ustanovení zakazující používání tzv. mařičů při poskytování podpůrných služeb a flexibility. V rámci novely zákona č. 406/2000 Sb. byl do zákona vložen zákonný základ pro Ministerstvo průmyslu a obchodu k vydání vyhlášky, která má stanovit způsoby efektivního dalšího využití spotřebované elektřiny. Za účelem naplnění tohoto ustanovení je předkládán návrh vyhlášky o způsobech efektivního dalšího využití spotřebované elektřiny.
Termín připomínek: 1.9.2025
Ke stažení:
Úplné znění PA s důvodovou zprávou a stručným obsahem
Informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu
Komentáře