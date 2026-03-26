Ministerstvo zemědělství předkládá informace o stavu vodních zdrojů za únor 2026

Únor 2026 na území ČR hodnotíme jako teplotně i srážkově normální měsíc. V průměru na našem území spadlo 43 mm srážek (116 % srážkového normálu 1991–2020). Výraznější srážkové úhrny se vyskytovaly pouze v několika dnech. Srážky byly dešťové, smíšené i sněhové. Na konci měsíce byla sněhová pokrývka pouze na horách.
Z odtokového hlediska byl únor u českých povodí podprůměrný až silně podprůměrný, u moravských povodí spíš průměrný. Nejvíce vody odteklo Olší a Dyjí (116 % QII), dále Odrou (100 % QII) a Moravou (94 % QII), méně pak Labem (67 % QII) a Vltavou (43 % QII), která vykazovala silně podprůměrné hodnoty. Celkově byly průměrné únorové průtoky nejčastěji v rozmezí od 40 do 180 % QII, v povodí Odry a Dyje se vyskytovaly i hodnoty 2 až 3násobné. Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu měsíce převážně setrvalé nebo zvolna stoupaly, na začátku třetí dekády došlo k výraznějším vzestupům, které byly způsobeny srážkami a také dotací vodou z tajícího sněhu. V období od 22. do 23. 2. došlo k překročení 2. SPA na Svratce a Sázavě, četně byly překročeny i 1. SPA, zejména na tocích odvodňujících vyšší polohy.
Vzhledem k přetrvávajícím nízkým teplotám se po většinu měsíce na tocích hojně vyskytovaly ledové jevy, které místy ovlivňovaly vodní stavy i měřená data. Ojedinělé indikace SPA byly způsobeny právě ledovými jevy.
Celkový stav hladiny v mělkém oběhu se výrazně zlepšil na normální, vydatnost pramenů se zvětšila na mírně podnormální. Stav hladiny hlubokých vrtů zůstal silně podnormální.
Za měsíc únor bylo z vodních nádrží nadlepšeno přes 23 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2026 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem přes 70 mil. m3.
Za měsíc únor došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 388 mil. m3, od začátku roku 2026 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 409 mil. m3.
Vybrané významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 32–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.
