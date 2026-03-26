1/2026

Ministerstvo zemědělství předkládá informace o stavu vodních zdrojů za únor 2026

26. 3. 2026| zdroj: MZE0

congerdesign-water-5245722_640
zdroj: pixabay

Únor 2026 na území ČR hodnotíme jako teplotně i srážkově normální měsíc. V průměru na našem území spadlo 43 mm srážek (116 % srážkového normálu 1991–2020). Výraznější srážkové úhrny se vyskytovaly pouze v několika dnech. Srážky byly dešťové, smíšené i sněhové. Na konci měsíce byla sněhová pokrývka pouze na horách.

Z odtokového hlediska byl únor u českých povodí podprůměrný až silně podprůměrný, u moravských povodí spíš průměrný. Nejvíce vody odteklo Olší a Dyjí (116 % QII), dále Odrou (100 % QII) a Moravou (94 % QII), méně pak Labem (67 % QII) a Vltavou (43 % QII), která vykazovala silně podprůměrné hodnoty. Celkově byly průměrné únorové průtoky nejčastěji v rozmezí od 40 do 180 % QII, v povodí Odry a Dyje se vyskytovaly i hodnoty 2 až 3násobné. Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu měsíce převážně setrvalé nebo zvolna stoupaly, na začátku třetí dekády došlo k výraznějším vzestupům, které byly způsobeny srážkami a také dotací vodou z tajícího sněhu. V období od 22. do 23. 2. došlo k překročení 2. SPA na Svratce a Sázavě, četně byly překročeny i 1. SPA, zejména na tocích odvodňujících vyšší polohy.

Vzhledem k přetrvávajícím nízkým teplotám se po většinu měsíce na tocích hojně vyskytovaly ledové jevy, které místy ovlivňovaly vodní stavy i měřená data. Ojedinělé indikace SPA byly způsobeny právě ledovými jevy.

Celkový stav hladiny v mělkém oběhu se výrazně zlepšil na normální, vydatnost pramenů se zvětšila na mírně podnormální. Stav hladiny hlubokých vrtů zůstal silně podnormální.

Za měsíc únor bylo z vodních nádrží nadlepšeno přes 23 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2026 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem přes 70 mil. m3.

Za měsíc únor došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 388 mil. m3, od začátku roku 2026 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 409 mil. m3.

Vybrané významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 32–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO
ORGREZ