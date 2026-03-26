EGÚ: Růst ceny plynu ve druhé polovině roku je nevyhnutelný. Ceníky se rychle změní

Pokračující konflikt s Íránem a riziko delšího omezení dodávek plynu z Blízkého východu zvyšují tlak na světové i evropské ceny zemního plynu. Podle poradenské společnosti EGU je již nyní zřejmé, že v roce 2026 dojde k nedodávce LNG z Kataru minimálně na úrovni 23 miliard kubíků, přičemž každý další měsíc bez vývozu navýší manko o dalších 8 miliard kubíků.
Náhrada tohoto výpadku bude možná pouze částečně a ceny plynu tak mohou zůstat zvýšené delší dobu. „Plné nahrazení chybějících dodávek z Kataru nebude možné okamžitě. Situaci mohou zmírnit plánovaná navýšení exportu z budovaných LNG terminálů v USA, Kanadě a Austrálii. Jejich kapacita však umožní během roku 2026 pokrýt přibližně jen polovinu hypotetického celoročního výpadku katarské produkce,“ řekl Michal Kocůrek, projektový ředitel EGU, a dodal: „Postupné zprovozňování dalších exportních kapacit v průběhu roku 2027 by pak mohlo pokrýt zhruba 80 % dnešní katarské kapacity.“
Vývoj cen bude podle Kocůrka záviset především na tom, zda se podaří navyšovat nové exportní kapacity bez komplikací, ale také na reakci jednotlivých regionálních trhů. Významnou roli může podle něj sehrát zejména Asie, kde mohou některé země reagovat snížením poptávky po plynu například vyšším využitím jiných paliv a zdrojů při výrobě elektřiny. V Evropě pak bude důležitým faktorem přístup k plnění zásobníků před zimní sezónou.
„Pokud se budou evropské země snažit maximálně naplnit zásobníky za každou cenu, porostou ceny plynu nejvýrazněji zejména ve druhém a třetím kvartále. Naopak menší ochota plnit cíle naplněnosti zásobníků může udržet ceny v následujících měsících na relativně nižší úrovni, avšak problém se zajištěním dostatku plynu se tím jen přesune do zimních měsíců a na začátek roku 2027. To by znamenalo delší období zvýšené cenové hladiny v Evropské unii,“ vysvětlil M. Kocůrek. Oba přístupy tedy podle něj vedou k vyšším cenám a liší se pouze načasováním i mírou rizika nedostatečných dodávek, které je během zimní sezóny přirozeně oceňováno výrazně výš.
Dopad na ČR a doporučení EGU
Z pohledu českého trhu je podle EGU důležité, že většina velkých obchodníků má poptávku svých zákazníků pro rok 2026 z velké části zajištěnou dřívějšími nákupy. Pro rok 2027 však budou ve výhodě ti obchodníci, kteří si dokázali zajistit větší část očekávané poptávky ještě před letošním březnem. Strategie nákupu zbývajících objemů plynu pro rok 2027 tak bude záviset na dalším vývoji íránského konfliktu, který zůstává velmi dynamický.
„Zbytek roku 2026 se nyní na trhu prodává za ceny přibližně o 90 % vyšší než těsně před vypuknutím konfliktu. Druhá polovina roku 2027 je přitom dražší zhruba ,jen‘ o 60 %, přičemž i tento vzdálenější horizont s pokračováním konfliktu dále cenově posiluje. Domácnostem a firmám, kterým v letošním roce končí fixace ceny, se proto vyplatí pokusit se o co nejrychlejší refixaci podle aktuálně platných ceníků dodavatelů,“ upozorňuje M. Kocůrek s tím, že nové ceníky, které se budou v průběhu letošního roku objevovat, budou velmi pravděpodobně již odrážet vyšší cenovou hladinu na trhu.
