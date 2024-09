Monitoring průmyslové ekologie | 7. - 12. 9. 2024

Služba pro předplatitele.

Příroda a ekologie:



Kouzlo nechtěného - "plevel" provoněl Jičínskou ulici

| Komunalniekologie.cz |

Tolice vojtěška. Zcela obyčejná pícnina, kterou ovšem milují i včely, ale z botanického pohledu nic moc: taková Popelka.



Milovickou rezervaci navštívili účastníci konference o pestřenkách

| Nase-voda.cz |

Několik desítek účastníků 12. Mezinárodního sympózia o pestřenkách navštívilo rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Kvůli značnému zájmu se rozdělili do dvou skupin, které si prohlédly různé části rezervace.



V botanické zahradě v Liberci vykvetla třímetrová brocchinia tatei. Po prvním kvetení odumře

| Ekolist.cz |

Na kvetoucí třímetrovou brocchinii tatei, jež patří mezi broméliovité rostliny, láká nyní Botanická zahrada v Liberci. Patří mezi rostliny, jež vykvetou za svůj život jen jednou a pak odumřou. Zahrada ji získala loni darem od světoznámého německého botanika a specialisty na masožravé rostliny Andrease Wistuba a dosud ji měla v depozitáři, který není přístupný. ČTK to řekla zahradnice Botanické zahrady Liberec Kateřina Pavlasová.



Jeskyňáři našli v Králově jeskyni u Tišnova sintrové jezírko

| Ekolist.cz |

Jeskyňáři pracující v Králově jeskyni u Tišnova na Brněnsku se mohou pochlubit dalším objevem. Pronikli do nových prostor, kde se nachází takzvané sintrové jezírko. ČTK o objevu za jeskyňáře informoval Michal Beneš. Králova jeskyně leží pod vrchem Květnice u Tišnova a není trvale přístupná veřejnosti.



Kůrovcové kalamity omezují životnost mravenišť lesních mravenců

| Enviweb.cz |

Od roku 2015 čelí středoevropské lesy bezprecedentní kůrovcové kalamitě. Při její likvidaci vznikají rozsáhlé mnohahektarové holiny. Do roku 2021 se celková plocha holin v České republice více než ztrojnásobila ve srovnání s lety před vypuknutím kůrovcové kalamity. Vznik velkých lesních holin způsobuje změny mikroklimatu - zvýšení slunečního záření, teploty půdy a povrchu a vlhkosti půdy.



Životní prostředí:



Švédský úřad pro jadernou bezpečnost vyzval ke spolupráci houbaře

| Ekolist.cz |

Švédský úřad pro jadernou bezpečnost vyzval houbaře ke spolupráci při měření radioaktivity ze spadu po havárii jaderné elektrárny v ukrajinském Černobylu před 38 lety. Sběrači hub mají úřadu zaslat k testování vzorky letošních hub, informovala agentura AP.



Energetika:



Zhodnocování FVE v době letních přebytků energie

| Prumyslovaekologie.cz |

Prodej přebytečné elektrické energie z FVE často doprovází záporné ceny. Provozovatelé FVE jsou tak nuceni k omezení výroby nebo ekonomickým ztrátám. Jednou z perspektivních možností pro zvýšení efektivity a využití vyrobené energie je elektrifikace výroby tepla a obecně teplárenství.



Geotermální teplárny budou v Německu považovány za převažující veřejný zájem

| Oenergetice.cz |

Projekty využívající hlubinnou geotermální energii v kombinaci s velkými tepelnými čerpadly a zásobníky tepelné energie by podle německé vlády měly být považovány za převažující veřejný zájem. Úřady by při jejich posuzování měly navíc méně dbát na ochranu přírody či těžební zákony.



Česká republika v pohotovosti: Hrozí přerušení dodávek ropy z Družby

| Oenergetice.cz |

Česká republika čelí možné hrozbě přerušení dodávek ropy z ruského ropovodu Družba, navzdory ukrajinským prohlášením o prozatímním zachováním dodávek. Ukrajina naznačuje zavření ropovodu v příštím roce. Ten je ale klíčovým zdrojem suroviny pro střední Evropu. Navzdory této výzvě se česká vláda domnívá, že země je dostatečně připravena na zvládnutí této situace.



Ovzduší a klima:



Ministerstvo posílá samosprávám 20 milionů, dohlédnou na zlepšení ovzduší v českých obcích

| Komunalniekologie.cz |

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR finančně podpoří samosprávy s rozšířenou působností, aby se mohly více věnovat zlepšení kvality ovzduší ve svém regionu. Na posílení personálních kapacit, které urychlí realizaci akčních plánů pro čistší ovzduší, pošle 20 milionů korun.



Jan Zeman: Praha chce být klimaticky neutrální?

| Ekolist.cz |

Silně kontroverzní Zelená dohoda pro Evropu, tzv. Green Deal, tj. snaha v zájmu stability klimatu (zastavení oteplování klimatu na Zemi) dosáhnout rozvoje s nulovými čistými emisemi skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého, metanu, oxidu dusného, freonů a halonů (hlavní skleníkový plyn vodní pára, dále ozon nemají významnější antropogenní emise skleníkových plynů), byla schválena v prosinci 2019. Loni vedení Evropské unie (EU) schválilo významné prováděcí dokumenty k ní. Klimatický program s cílem dosáhnout klimatické neutrality před časem přijmulo o hlavní město Praha. Je čas se podívat, jak se tento program realizuje v praxi.



Možná poslední šance prohlédnout si ledovce láká turisty, ale má i rizika

| Enviweb.cz |

V jednom z největších evropských národních parků v srpnu zahynul americký turista, když se nad ním propadl strop ledové jeskyně. Jeho přítelkyně vyvázla se zraněními. Nehodu, která se odehrála na Islandu, sice nejde přímo spojit se změnou klimatu, ale zvyšující se teploty a ústup ledovců zpopularizovaly novou formu cestování - takzvanou turistiku poslední příležitosti, napsal list The New York Times.

Voda:



Stavba vodojemu v Jihlavě bude stát 77 milionů korun

| Nase-voda.cz |

Vybudování vodojemu Bukovno v Jihlavě bude stát skoro 77 milionů korun bez daně. Výsledky výběrového řízení na dodavatele této stavby schválila ve čtvrtek městská rada, novinářům to řekl primátor Petr Ryška (ODS).



Lesnictví a zemědělství:



Sousedem hezky česky - rozhovor s p. Charvátem

| Enviweb.cz |

Představte nám váš projekt?

Jde o založení včelstev a včelí louky s medonosnými květinami ve Vinoři. Celý projekt obnášelo výběr místa pro včelíny, úpravu břehu, který jsme čistili od bodláků, zasazení medonosných květin do nově vzniklé louky, vybudování mola, na kterém včelíny stojí a pak samozřejmě samotné pořízení včelínů a šesti včelstev.



Věda a výzkum:



Studijní program Jaderná energetika zahajuje na VUT výuku. Zaměří se na praxi a nabídne unikátní laboratoř

| Prumyslovaekologie.cz |

Slavnostní zahájení výuky nového studijního programu Jaderná energetika proběhne na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FEKT VUT) 17. září ve 14:00. Součástí akce bude otevření nově vybudované Laboratoře jaderné energetiky a ionizujícího záření. Události se zúčastní Tomáš Ehler, vrchní ředitel Sekce jaderné energetiky a nových technologií Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Petr Závodský, generální ředitel Elektrárna Dukovany II, a. s.



Vědci: Řepka reaguje na stres podobnými procesy jako laboratorní rostliny

| Enviweb.cz |

Některé procesy, kterými se rostliny vyrovnávají se stresem způsobeným například chladem, a které dosud vědci prokázali u experimentální rostliny huseníčku, fungují také u běžných rostlin, jako je řepka olejka. Zjistil to tým z institutu CEITEC Masarykovy univerzity pod vedením Jana Hejátka. Zjištění pomůže vědcům při hledání způsobů, jak zvýšit odolnost rostlin v nepříznivých podmínkách. Institut o tom informoval v tiskové zprávě.



Zoo Brno se zapojila do projektu, jenž zkoumá využití trusu exotických zvířat

| Enviweb.cz |

Brněnská zoo se zapojila do přeshraničního projektu, jehož cílem je prozkoumat a posoudit využití trusu exotických zvířat v zoologických zahradách. Poskytne trus, který následně zapojené univerzity zpracují. Produkt pak poputuje zpět a poslouží třeba k hnojení. Úkolem zahrady také bude výstupy z výzkumu propagovat poutavou formou veřejnosti. ČTK to řekla mluvčí zoo Věra Müllerová. Vedoucím projektovým partnerem je Národní zoologická zahrada Bojnice na Slovensku.



Mísení genů jako cesta k přežití: nový pohled na ochranu druhů

| Vedavyzkum.cz |

V podmínkách rychle se měnícího klimatu může být genový mix klíčovým faktorem pro přežití druhů. Umožňuje totiž vznik nových adaptací. Ukazují to výsledky výzkumu vědeckého týmu z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR ve spolupráci s Oklahomskou a Cornellovou univerzitou v USA. Objev může změnit dosavadní přístup k ochraně ohrožených druhů.



Průmysl a obchod:



Čína se kvůli kanadským clům na elektromobily obrátila na WTO

| Oenergetice.cz |

Čína podala ke Světové obchodní organizaci (WTO) stížnost na Kanadu kvůli novým clům na dovoz elektromobilů, ocele a hliníku z Číny. Oznámilo to dnes čínské ministerstvo obchodu, které cla označilo za obchodní protekcionismus narušující globální dodavatelské řetězce. Vyzvalo také Kanadu, aby opatření zrušila.

