Zhodnocování FVE v době letních přebytků energie

Prodej přebytečné elektrické energie z FVE často doprovází záporné ceny. Provozovatelé FVE jsou tak nuceni k omezení výroby nebo ekonomickým ztrátám. Jednou z perspektivních možností pro zvýšení efektivity a využití vyrobené energie je elektrifikace výroby tepla a obecně teplárenství.

V posledních letech zažívá Česká republika nebývalý rozmach instalace fotovoltaických elektráren (FVE). Tento trend je pochopitelný - obnovitelné zdroje energie, a zejména solární technologie, nabízejí jedinečnou možnost pro udržitelné a ekonomicky výhodné řešení energetických potřeb. Nicméně, s rostoucím počtem instalací FVE se začínají projevovat nové výzvy, mezi které patří zejména problémy s efektivním uplatněním vyrobené elektrické energie, což zásadně nabourává ekonomiku těchto projektů.

Jedním z hlavních přínosů fotovoltaických elektráren je schopnost zajištění pevné a poměrně nízké ceny části dodávek energie. Tato výhoda spočívá v tom, že majoritní proměnnou ovlivňující cenu energie z FVE jsou investiční náklady. Jakmile je elektrárna postavena a uvedena do provozu, výrobní náklady na elektřinu jsou v podstatě fixní, což umožňuje predikovat náklady na dlouhou dobu dopředu. Tato stabilita je obzvláště výhodná v době, kdy se ceny energie na trhu stávají stále méně předvídatelnými a vystavenými vlivům geopolitických a ekonomických faktorů.

Přebytek energie nutí k omezení výroby

Pro spotřebitele, kteří již FVE mají, nebo se ji chystají pořídit a jejichž spotřeba elektrické energie nekopíruje profil výroby z FVE, je však nezbytné mít na paměti, že v budoucnu bude cena za jednotku energie, kterou budou muset nakupovat mimo profil výroby z FVE, výrazně vyšší. „Naopak prodej přebytečné elektrické energie z FVE často doprovází záporné ceny a provozovatelé FVE jsou tak nuceni k omezení výroby nebo ekonomickým ztrátám a nedosahují potenciálu instalované technologie. To se již delší dobu ukazuje v západních státech a v posledních měsících i v ČR,“ říká Jan Hanus, generální ředitel ORGREZ ECO.

S ohledem na tuto skutečnost je důležité, aby spotřebitelé, kteří již investovali do FVE, zvážili možnosti, jak co nejlépe optimalizovat využití své vyrobené energie, resp. její akumulaci. Je přitom nutné myslet na to, že akumulace do bateriových systémů je jedna z nejdražších možností.

Řešením je elektrifikace výroby tepla

Jednou z perspektivních možností pro zvýšení efektivity a využití vyrobené energie je elektrifikace výroby tepla a obecně teplárenství. V tomto kontextu může být obtížně uplatnitelný výkon FVE efektivně využit pro výrobu tepla, pomocí elektrokotle či tepelného čerpadla. Teplo je následně možné levně akumulovat do teplé vody. V praxi není vždy možné nalézt dostatečný odběr tepla pro přebytečný výkon FVE přímo v místě výroby elektřiny.

„Řešení shledáváme ve využití dlouhodobých smluv na odběr energie (PPA kontrakty), které zajišťují stabilní odběr vyrobené energie za dohodnuté ceny, např. s již elektrifikovanou teplárnou. Ta tak získá dlouhodobě predikovatelnou cenu pro část výroby tepla. Provozovatel FVE přitom dokáže uplatnit maximum vyrobené energie, což má pozitivní dopad jak na ekonomiku, tak na ekologii,“ vysvětluje Jan Hanus.

Společnost ORGREZ ECO, která je členem technologické skupiny ORGREZ, a je tak dlouhodobým lídrem v oblasti energetických řešení, nabízí široké spektrum poradenských služeb zaměřených na optimalizaci využití obnovitelných zdrojů.

„Pro teplárenství, které stojí před výzvou přechodu na zelenou energii a hrozbou blížících se plateb za emisní povolenky i pro zdroje do 20 MW, jsme vyvinuli řešení Zelené teplárenství,“ představuje službu Jan Hanus. Tento program podporuje integraci obnovitelných zdrojů energie do teplárenských systémů, čímž také umožňuje efektivní využití vyrobené solární energie pro potřeby vytápění a snižování závislosti na fosilních palivech, a tedy i platbách emisních povolenek.

Více informací o tomto inovativním řešení naleznete na stránkách www.zeleneteplarenstvi.cz.