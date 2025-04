Energetická soběstačnost podniků: MPO navyšuje podporu pro fotovoltaiku

Stát reaguje na velký zájem firem o bezúročné úvěry na obnovitelné zdroje energie a přidává další miliardu korun. Celková podpora tak dosáhne tří miliard, což umožní více podnikatelům investovat do fotovoltaiky a akumulace energie.

Podnikatelé a firmy všech velikostí mohou i nadále využít bezúročné úvěry s dotační složkou od Národní rozvojové banky (NRB). Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navyšuje alokaci programu o další miliardu korun, aby umožnilo firmám investovat do instalace fotovoltaických elektráren na podnikatelských budovách, skladech, garážích a přístřešcích pro automobily. Firmy mohou ušetřit až 30 % způsobilých výdajů na instalaci fotovoltaických systémů a až 50 % na systémy pro akumulaci energie.

„Zájem podnikatelů o náš program podpory předčil očekávání,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček a pokračuje: „Přestože jsme letos v únoru navýšili alokaci na dvě miliardy korun, přijaté žádosti tuto hranici překročily. Proto jsme se rozhodli přidat další miliardu, aby podnikatelé měli dostatek času na přípravu projektů a podání žádostí u NRB.“

Klíčová role NRB a efektivita programu

Výzva k programu byla vyhlášena v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027 (OP TAK). Původně měla NRB přijímat žádosti do konce roku 2027 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků ve výši dvou miliard korun, avšak enormní zájem ukázal potřebu další podpory.

„Snažíme se schvalovací proces maximálně urychlit,“ uvádí Michal Nebeský, člen představenstva NRB. „Každou žádost však musíme pečlivě posoudit z hlediska požadovaných podkladů i úvěrového rizika. Navýšení finančních prostředků je proto správným krokem,“ doplňuje.

NRB nabízí podnikatelům úvěry až do výše 90 milionů korun s nulovým úrokem, které lze kombinovat s dotací pokrývající až 35 % nákladů na instalaci fotovoltaických systémů. Výhodou tohoto financování je dlouhá doba splatnosti až 10 let a možnost odkladu splátek jistiny až o 4 roky, což usnadňuje firmám návratnost investice do obnovitelných zdrojů.

Investice fotovoltaiky v podnikatelském sektoru porostou

Jak upozorňuje Marta Gellová, ředitelka aliance Šance pro budovy, je důležité podporovat nejen renovace rodinných a rezidenčních nemovitostí, ale také věnovat stejnou pozornost veřejným budovám a podnikatelskému sektoru.

„Je potřeba jít cestou pozitivní motivace v podobě cílené finanční podpory ze strany státu. Jen za poslední období můžeme zmínit několik programů – redesign Nové zelené úsporám se zjednodušením a větším akcentem na komplexní renovace, či vyčlenění 300 milionů korun z Národního plánu obnovy na renovace veřejných budov,“ vysvětluje Gellová a dodává: „Komplexnost státní podpory ukazuje i právě oznámené zvýšení alokace na bezúročné financování instalace fotovoltaických elektráren pro podnikatele.“

Zvýšená poptávka po investicích do fotovoltaiky mezi podnikateli ukazuje rostoucí důraz na udržitelnost a snižování provozních nákladů. Díky pokračující podpoře ze strany MPO a zapojení NRB je pravděpodobné, že se počet instalací solárních systémů bude i nadále zvyšovat. Firmy tak získají stabilnější zdroj energie a zároveň přispějí k dekarbonizaci českého průmyslu i snížení závislosti na externích energetických dodávkách.