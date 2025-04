Rozbor usazeného prachu z vozů ukázal vysoké hladiny zpomalovačů hoření

V našem každodenním životě jsme vystaveni mnoha chemikáliím, které mohou mít negativní dopad na naše zdraví.Auta jsouspecifickévnitřní prostory, kteréjsouz hlediska lidské expozice chemikáliímčasto přehlíženy,a to i přes fakt,žekvůli vybavení zesyntetickýchmateriálůmohouobsahovat vysoké koncentrace škodlivýchlátek.Nedávná studieRECETOXupublikovaná v EnvironmentalMonitoring andAssessmentzjistila velmi vysoké hladiny zpomalovačů hoření v českých vozidlecha poukázala tak nanutnost sledovati toto specificképrostředí.

„Zpomalovače hoření jsou chemikálie přidávané do interiérových částí vozidel, jako jsou textilie sedadla, pěny sedadel, koberce a podobně, aby se snížila hořlavost materiálů. Ačkoli to není vyžadováno ve většině evropských regionů, výrobci vozidel mají tendenci se řídit přísnějšími americkými normami hořlavosti, což vede k přidávání vysokých hladin chemických zpomalovačů hoření do interiérů vozidel. Přestože zpomalovače hoření mohou v některých případech snížit riziko požáru, některé zpomalovače hoření byly spojeny s negativními zdravotními a environmentálními účinky,“ vysvětluje hlavní autorka studie Petra Svobodová.

Ve studii byly zpomalovače hoření měřeny v prachu ze sedadel, palubních desek a kufru deseti modelů Škoda Octavia a Škoda Fabia. Prach je dobrým indikátorem použití syntetických chemikálií, v tomto případě ukazuje použití zpomalovačů hoření v interiérech vozidel. Hladiny některých zpomalovačů hoření v prachu vozidel byly vyšší než v jiných vnitřních prostorách, jako jsou domovy a kanceláře, což naznačuje, že s rostoucím používáním vozidel a delšími dojížděcími časy mohou být auta významnějším zdrojem expozice.

„Pozitivní je, že studie zjistila, že novější auta mají výrazně nižší hladiny penta-BDE, zpomalovače hoření, který byl zakázán kolem přelomu tisíciletí. Nicméně, i když jsou hladiny penta-BDE v novějších autech mnohem nižší, úplně nezmizely – jeho přetrvávající přítomnost může být způsobena rostoucím používáním recyklovaných plastů v interiérech vozidel,“ vysvětluje Petra Svobodová.

Bezpečnost cestujících je důležitá pro výrobce i samotné cestující, ale není vždy snadné zjistit, které chemikálie byly v konkrétních autech použity. Pokud chcete snížit svou expozici chemikáliím ve vašem autě, můžete podniknout několik jednoduchých kroků: dostatečně větrejte auto před vstupem do něj i během jeho používání a čas od času vysávejte nebo otírejte povrchy, abyste odstranili nahromaděný prach.