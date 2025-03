V průběhu dubna dorazí do Česka první zvýšené dodávky ropy západní cestou

Česká republika poprvé využije nový projekt TAL-PLUS, který navýšil kapacitu evropského Transalpinského ropovodu (TAL). Díky němu může země přejít na zásobování ropou výhradně přes ropovody TAL a IKL a obejít se bez ruské ropy z ropovodu Družba.

Státní společnost MERO ČR během letošního ledna dokončila zásadní část projektu TAL-PLUS, takže ropovod je k dispozici pro plné využití. Projekt zajistí Česku nezávislost na ruské ropě z ropovodu Družba a současně výrazně posílí energetickou bezpečnost země.

„Česko poprvé využije své nové strategické bezpečnostní výhody a vybudované ropné nezávislosti na ruské ropě. Díky projektu TAL-PLUS, který naše vláda prosadila, už nás Rusko nemůže vydírat tím, že nám zastaví dodávky ropy z ropovodu Družba. Česko je nyní ve své energetické nezávislosti mnohem silnější. Máme alternativu a můžeme postupně přecházet na plné zásobování ropou výhradně západní cestou ropovody TAL a IKL. To už se nyní děje, a proto naši zemi zastavené dodávky ropy z ropovodu Družba nijak neohrožují,” uvedl Petr Fiala, předseda české vlády.

Poté, co se zastavily dodávky ropy z ropovodu Družba, navýšila společnost Orlen SA, která pro Česko ropu nakupuje, zásobování republiky ropou západní cestu přes ropovody TAL a IKL. První zvýšené dodávky neruské ropy by měly do Česka dorazit v průběhu dubna, a to po stočení tankeru v Terstu.

„První tanker s neruskou ropou pro litvínovskou rafinérii polské společnosti ORLEN Unipetrol v těchto dnech připlul do italského Terstu a v následujících dnech začne jeho stáčení. Do České republiky by tato ropa měla dorazit v druhé polovině dubna. Česko se už nemusí bát ruské agresivní surovinové politiky a výhružek, že nám přestane téct ropa z východu,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Vláda projednala rozšíření kapacity ropovodu TAL v listopadu roku 2022. O rok později došlo k podepsání smlouvy mezi státní společností MERO ČR a konsorciem TAL, v rámci které se kapacita ropovodu měla zdvojnásobit na 8 mil. tun ropy ročně. Projekt TAL-PLUS, který vyšel na 1,6 mld. korun, byl připraven za rok a půl od podpisu smlouvy.

Na začátku března znovu přestala do Česka téct ropa z ropovodu Družba. V této souvislosti ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček uvedl, že pokud bude zastavení dodávek z Družby dlouhodobé, Česko může přejít na dodávky právě z ropovodu TAL-PLUS. „Platí, že ropovod Družba je plně funkční a připravený na případné obnovení provozu,“ dodal Jaroslav Pantůček, generální ředitel MERO ČR.