Monitoring průmyslové ekologie | 2. - 8. 9. 2023

Chemie:



Udržitelnost a omezování klimatických změn. Fakulta budoucnosti oslaví 70 let novými studijními programy

,,Přestože slaví kulaté výročí, jedná se co do témat o fakultu budoucnosti," říká profesor Pavel Matějka, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, pod jejíž křídla Fakulta technologie ochrany prostředí (FTOP) patří.



Příroda a ekologie:



Pátrání po lochnesské příšeře skončilo bez důkazů o její existenci

Největší pátrání po lochnesské příšeře za posledních 50 let přineslo několik zpráv o možných pozorováních tohoto bájného živočicha, ale nic průkazného, uvedl dnes portál Deutsche Welle. Novodobý mýtus o lochnesské příšeře, zkráceně Lochnesce nebo Nessie, se objevil před 90 lety.



Čmelák rozjíždí Půjčky pro přírodu

Ekologové z Liberce chtějí tímto způsobem získat více peněz na přípravu projektů na nové tůně, remízky, stromořadí nebo obnovu pestrých luk. Novinka spočívá v tom, že se nejedná o dary, ale o půjčky, které využijí na předfinancování projektů a po smluvené době je lidem vrátí i s úrokem a zároveň s informacemi, co se v krajině díky nim podařilo vybudovat.



Včely samotářky zachraňují zemědělskou produkci

Samotářské včely se podílí na opylování rostlin významnou měrou, v některých případech dokonce větší než včely medonosné nebo čmeláci. Bohužel vlivem ztráty jejich přirozeného životního prostředí se jejich množství snižuje. Čeští experti se proto ve svém výzkumu zaměřili na zefektivnění opylování rostlin prostřednictvím tohoto typu včel. Navrhli také opatření, která zvýší přirozenou opylovací kapacitu agroekosystémů. Opatření směřují zejména k podpoře lokálních populací samotářek, a to vytvořením co nejlepších podmínek pro jejich hnízdění a zavedením chovů původních druhů včel rodu Osmia pro opylování ovocných stromů. Vznikla také metodika testování vlivu používání prostředků ochrany rostlin na samotářské včely.



Odpady:



Silně znečištěné obaly rozhodně nepatří do barevných popelnic

Občas se objevují laické názory, že při separaci silně znečištěné obaly nevadí. Mastné papírové tácky či kartony od pizzy ale není možné dále recyklovat. Zbytky jídel znehodnotí ostatní vytříděné suroviny. Informaci, kam třídit použité obaly, zjistíme podle recyklačních symbolů. Navíc je však třeba sledovat i stav jejich znečištění.



Problémové lokality v Přerově bude kvůli černým skládkám střežit fotopast

Problémové lokality v Přerově, kde často vyrůstají černé skládky, bude střežit fotopast. Mobilní zařízení bude město umisťovat na různá místa podle potřeby, informovala ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. Město si od tohoto kroku slibuje, že se podaří častěji usvědčovat viníky, kteří odkládají odpady mimo určená místa. Technické služby za jejich likvidaci platí ročně kolem dvou milionů korun. Lidé mohou za černou skládku ve správním řízení dostat pokutu až 50.000 korun, firmy až deset milionů korun.



Věda a technika:



Vědci ze Zlína vyvíjí 3D tištěná violoncella

Elektrické hudební nástroje nejsou dnes již žádnou výjimkou. Aby ale byly vytištěné na 3D tiskárně, to už unikátní je. Vědci z Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na tom pracují společně s přerovskou firmou Sensio.cz, která vyrábí elektrická violoncella MyCello právě pomocí 3D tisku. Zlínští vědci jim pomáhají hledat ty nejvhodnější materiály.



Český astrofyzik se podílel na studii o existenci supermasivních černých děr

Přesvědčivý důkaz existence supermasivních černých dvojděr v aktivních galaktických jádrech přinesl mezinárodní výzkumný tým, jehož součastí byl i astrofyzik Michal Zajaček z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Výsledky studie, která zpracovávala data získaná největšími radioteleskopy na světě, byly nedávno prezentovány v prestižním odborném časopise The Astrophysical Journal.



Jakub Lázňovský: Software hodnotí úspěšnost fúze obratlů, může ovlivnit klinickou praxi

Umí číst obrazy v počítači. Prořezává se jimi, zkoumá jejich vrstvy a vidí potřebné parametry, které dokáže zapsat do algoritmů, aby vyhověl požadavkům „zákazníků“ – ať už z řad vědeckých kolegů nebo komerčních zájemců. Jakub Lázňovský z CEITEC VUT se věnuje počítačovému zpracování obrazu.



Voda:



Pilotní podoba budoucího on-line registru výpustí do vodních toků byla zveřejněna

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM, v.v.i. a státním podnikem Povodí Labe zrealizovalo pilotní projekt na monitoring výpustí odpadních vod do řek na více než třicetikilometrovém úseku Labe. Jeho výsledky na tiskové konferenci představili společně ministři životního prostředí a zemědělství Petr Hladík a Marek Výborný.



Oddělené odpadní vody zvyšují šanci na jejich snazší opětovné využití aneb Zdrojový přístup

Vrámci projektu #DBU "Konzept für innovatives Wassermanagement im geplanten Wohnviertel 'Smart Lichy'" navštívila skupina odborníků, politiků a zastupitelů mimo jiné zajímavé již „profláknuté“ lokality ve městech Hamburk a Lübeck. Cílem bylo přesvědčit se přímo na lokalitách o tom, jak fungují jednotlivé prvky a pak i celek založený zdrojovém přístupu k vodám.



Nová legislativa může ohrozit zásoby vody pro 750 000 lidí ročně

V situaci, kdy některé z největších a nejbohatších zemí Evropské unie přijímají přísná opatření týkající se množství vody, které mohou jejich občané a zemědělci spotřebovat, a kdy evropské řeky vysychají, se zdá být obtížné ospravedlnit opatření, která Evropská komise navrhuje v návrhu nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) zveřejněném koncem loňského roku.



Krumlov bude jednat s firmou Čevak o koncesi

Český Krumlov chce jednat s firmou Čevak o koncesi k provozování vodohospodářského majetku města. Současní radní řekli, že smlouva uzavřená s Čevakem na deset let je nevýhodná a neumožňuje městu žádat o dotace ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Radní také kritizují, že předchozí koalice uzavřela loni po volbách, v nichž neuspěla, dodatek smlouvy. Nynější radnice ho považuje za nezákonný. Vyplývá to z analýzy, kterou radnice má. Věc dnes vzali na vědomí zastupitelé, budou se jí znovu zabývat v listopadu. Firma Čevak se závěry analýzy nesouhlasí.



Jakub Hruška: Šumavská jezera se úspešně zotavují. Pomalu se do nich vrací život

Před 39 lety v červenci 1984 zahájil Pepík Veselý novodobé systematické sledování šumavských jezer. Bylo to tehdy neuvěřitelně náročné, protože většina jezer ležela v pohraničním pásmu "za dráty". Odběry se prováděly s doprovodem pohraničníků s nabitými samopaly a tehdy přítomý americký kolega Steve Norton byl bezpochyby první Američan od II. světové války, který se mezi dráty a státní hranicí ocitnul. Letošní rok je tedy 40. odběrovou sezónou.



O kvalitu vody v Brněnské přehradě se postará 21 míchacích věží

O kvalitu vody na Brněnské přehradě se od příštího roku postará 21 míchacích věží. Dosud jich tam funguje 15, dalších pět je vzduchovacích (aeračních). Ty ale Povodí Moravy vymění do konce roku právě za míchací, v Rakovecké zátoce navíc přibude jedna nová. Přesné její umístění ale určí až potápěči, řekl ČTK mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Tento týden se v místě uskutečnil kontrolní den, zatím tři nové věže a jednu starou si mohli prohlédnout zástupci kraje a města.



Energetika:



Hluk tepelného čerpadla nemusí obtěžovat vás ani sousedy

Tepelné čerpadlo zvyšuje komfort bydlení a snižuje náklady na vytápění i chlazení domácnosti. Pokud o něm uvažujete při stavbě nebo rekonstrukci vaší nemovitosti, dobře zvažte výběr typu tepelného čerpadla, jeho celkový výkon i jeho umístění.



Panasonic začal v Plzni vyrábět venkovní jednotky tepelných čerpadel a cílí na produkci milionu jednotek ročně

Společnost Panasonic Heating & Cooling Solutions rozšířila ve svém plzeňském závodě výrobu tepelných čerpadel typu vzduch-voda. Nově se v západočeské metropoli začaly vyrábět venkovní jednotky tepelných čerpadel Aquarea L a plány s plzeňskou továrnou má značka velké. Během dvou let chce zvýšit roční výrobní kapacitu až na 550 tisíc čerpadel s perspektivou výroby až 1 milion kusů.



FT: Větrná energetika má problém s rychlým růstem velikosti lopatek turbín

Za inženýrský úspěch se dá považovat 169 větrných turbín, které u pobřeží Yorkshiru vztyčila dánská firma Orsted. Každá z nich má výkon osm megawattů a dokáže dodávat energii jedné domácnosti po dobu 24 hodin pouhým jedním otočením lopatek dlouhých 81 metrů. O desítky kilometrů severněji si konkurenční firma SSE přisadila, její novější turbíny s lopatkami dlouhými 107 metrů mohou napájet domácnost jedním otočením až dva dny. Závod o větší turbíny však přiměl odborníky k výzvě na zpomalení růstu a větší standardizaci, píše list Financial Times.



Investice do solárních elektráren lámou rekordy, u větrných zdrojů naopak klesají

Globální investice do obnovitelných zdrojů dosáhly v prvním pololetí letošního roku rekordních 358 mld. USD, což je meziročně o 22 % více a současně nejvyšší půlroční hodnota v historii. Růst byl tažen zejména solárními elektrárnami, do kterých bylo investováno rekordních 239 mld. USD. Pokles aktivity investorů naopak pokračuje v sektoru větrných elektráren, kde investice činily necelých 65 mld. USD.



Lesnictví a zemědělství:



Kniha ukazuje historii šumavských lesů prostřednictvím starých lesnických map

Lesy na Šumavě se za posledních víc než 150 let příliš nezměnily. Dokládají to desítky historických lesnických map, které letos správa parku vydala v nové knize Atlas historických lesních map Šumavy. Obsahuje reprodukce map, které šumavští lesníci ručně malovali na území většiny dnešní chráněné krajinné oblasti a téměř celého Národního parku Šumava, řekl ČTK ředitel správy parku Pavel Hubený.



Může za lesní požáry klimatická změna, lidská nedbalost nebo ekoteroristé?

Celý svět čím dál častěji trápí lesní požáry. Před nedávnem zasáhly Řecko, Havaj, USA nebo Kanadu. V živé paměti máme také požár v Národním parku České Švýcarsko. Server BBC se v nedávném článku tázal, zda za požáry může klimatická změna, lidská nedbalost nebo třeba ekoteroristé.



Olomoučtí vědci se podílejí na evropském výzkumu na ochranu brambor

Olomoučtí vědci se zapojili do rozsáhlého mezinárodního výzkumu, jehož cílem je ochránit evropskou produkci brambor před některými chorobami. Jde především o hmyzem přenášenou nemoc "zebra chip", která již devastuje úrodu zejména v Jižní Americe. Na evropském projektu PATAFEST od letošního června spolupracuje 18 partnerů z akademické i komerční sféry, jediným českým reprezentantem je vysokoškolský ústav Univerzity Palackého CATRIN, sdělili ČTK jeho zástupci. Čtyřletý výzkum podpoří Evropská unie zhruba deseti miliony eur (přibližně 241 milionů korun).



V Praze byla otevřena vyšší odborná škola zaměřená na ekologické zemědělství

V pražské Ruzyni se včera otevřela vyšší odborná škola zaměřená na ekologické zemědělství. Farmářská škola přijala do prvního ročníku 50 lidí, otevírá denní a dálkové studium. Zaměřuje se velké míře na praxi na farmách které se školou spolupracují, řekl ředitel školy Jiří Prachař.



V Troji byly k vidění zemědělské roboty schopné rozpoznat plevel od zeleniny

Zemědělské roboty, které umí rozpoznat salát od plevelu, nebo drony, které dokáží najít poškozené rostliny a cíleně je postříkat například hnojivem či pesticidy, si mohli lidé prohlédnout na Hortibotickém polním dni v pražské Troji. Zemědělci i další zájemci na akci mohli také nahlédnout do skleníků, vinohradu a sadů. Prohlídky ovocných výsadeb, porostů zeleniny i květinářské produkce doprovázely komentáře odborníků, na akci se podle pořadatelů sešlo přes 200 lidí.



Ovzduší a klima:



Dánsko chce ukládat dovezený uhlík pod zem, projekt může ohrozit tvorba bitumenu

Vhodnou lokalitou pro ukládání CO₂ ve velkém měřítku jsou vytěžená ložiska ropy a zemního plynu. Podle vědců se ale systémy mohou ucpávat.



Napříč:



Zájemci si budou moci prohlédnout nepřístupný velkolom Čertovy schody

Zájemci o geologii si 16. září budou moci prohlédnout jinak nepřístupný velkolom Čertovy schody u Koněprus na Berounsku. Čeká je výklad o historii, těžbě, geologii a zpracování vápence, připraveny budou i ukázky těžební a dopravní techniky používané v lomech. Součástí akce Evropské minerální dny bude také komentovaná prohlídka geologicky zaměřených expozic berounského Muzea Českého krasu, informoval ČTK Vlastimil Kerl z muzea.

