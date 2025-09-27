MMR uspořádalo konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Hlavním tématem byla energetická budoucnost ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) uspořádalo v Karlových Varech 22. a 23. září 2025 jubilejní 25. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Tématem letošního ročníku byla energetická budoucnost Česka a její dopady na územní plánování, stavební právo a digitalizaci veřejné správy. Konference se zúčastnili zástupci státní správy, samospráv, odborných institucí i soukromého sektoru.
Účastníky v hotelu Thermal přivítali ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek, ředitel sekce plánování, výtavby a investování MMR Tomáš Hudeček, náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík a náměstek primátorky města Karlovy Vary Martin Dušek. „Energetická transformace se musí opírat o kvalitní územní plánování i moderní legislativu. Pokud chceme, aby Česko dokázalo využít příležitostí, které přinášejí nové technologie a obnovitelné zdroje, musíme změny provádět promyšleně a v úzké spolupráci mezi státní správou, samosprávami i odbornou veřejností. Otevřená odborná debata, jakou tato konference nabízí, je pro to ideální příležitostí,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.
Zástupci MMR se na začátku konference věnovali aktuálním informacím z ministerstva. Představili stav Informačního systému stavebního řízení a Portálu stavebníka, včetně plánovaného využití umělé inteligence a dále informovali o Národním plánu obnovy a změnách v Politice územního rozvoje (PÚR). Následně vystoupili zástupci slovenského Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenské republiky, kteří sdíleli zkušenosti se strategickými dokumenty v podmínkách nové legislativy.
Velký prostor dostala témata spojená s moderní energetikou. Diskutovalo se o klíčových změnách v energetice, dopadech nových technologií na požární bezpečnost, o možnostech využití fotovoltaiky v památkově chráněných územích i o legislativě v oblasti ochrany životního prostředí, která má urychlit rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE). Zástupce Ministerstva životního prostředí se ve své prezentaci zabýval aktuální legislativou v oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k energetice, včetně zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie a transpozici směrnice RED III.
Druhý den se program rozdělil do dvou paralelních sekcí. V Grandhotelu Pupp se účastníci konference zabývali územním plánováním a v Císařských lázních stavebním řádem. Úvodní blok části územního plánování se věnoval změnám v Politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a roli krajů a obcí při jejich naplňování. Dalším bodem prezentace byl zákon o urychlení využívání OZE v souvislosti s tím, co stát očekává od krajů a obcí. „Akcelerační oblasti, které nově zavádí evropská směrnice RED III, mohou významně přispět k rychlejšímu rozvoji obnovitelných zdrojů, aniž by byly ohroženy zájmy ochrany přírody a krajiny,“ řekl Vladimír Voldřich z odboru územně správního MMR. Důležitými tématy byly také budoucnost malých modulárních reaktorů a rozvoj přenosové soustavy ve vazbě na územní plánování.
V následující části hovořil zástupce ČEZ o budoucím energetickém mixu a nárocích na přenosovou soustavu. Následovala prezentace nároků na realizaci záměrů v praxi včetně příkladů a potom shrnutí nových postupů povolování staveb OZE podle zákona o urychlení využívání některých OZE. „Nový režim povolování přináší právní jistotu a kratší procesy, aniž by byla snížena kvalita posuzování,“ vysvětlil Martin Daněk z odboru stavebního řádu z MMR.
Sekce věnovaná stavebnímu řádu se zaměřila na aktuální legislativu stavebního zákona zejména v souvislosti s jeho letošními novelami, které se zejména týkaly energetických staveb. Podrobně byly představeny jednotlivé změny zákona i související úpravy prováděcích právních předpisů. Legislativa byla doplněna pohledem praxe a představeny byly i další plánované legislativní změny. Druhá část programu stavebního řádu byla věnována zejména posuzování územně plánovací dokumentace stavebními úřady a posuzováním krajiného rázu. Blok stavebního řádu uzavřel komplexní příspěvek týkající se aktuální judikatury a její aplikace.
Konference nabídla pestrý program a diskuse ukázaly, že odborná spolupráce mezi ministerstvy, kraji, obcemi a odbornou veřejností je klíčová pro úspěšnou implementaci legislativních změn. „Děkuji všem, kteří se na přípravě a průběhu konference podíleli. Dvoudenní program potvrdil, že propojení energetiky, územního plánování a stavebního práva je nejen aktuální, ale i nezbytné. Odborná diskuse, sdílení zkušeností a otevřenost ke změnám jsou základem pro to, aby se nám podařilo naplnit cíle moderní a udržitelné výstavby,“ shrnul konferenci ministr Kulhánek.
