02/2025

EU zveřejnila výzvu k revizi rámce energetické bezpečnosti

27. 9. 2025| zdroj: Hospodářská komora ČR0

brussels-4056171_640
zdroj: pixabay

Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací týkající se rámce EU pro energetickou bezpečnost (revize).

V architektuře energetické bezpečnosti EU byly zjištěny některé nedostatky. Zaprvé je rozdělen podle odvětví a zadruhé – jak se ukázalo během energetické krize způsobené plošnou invazí Ruska na Ukrajinu – existují určité mezery. Komise proto navrhuje tento rámec revidovat a přizpůsobit ho nové geopolitické, energetické a klimatické situaci. Cílem je připravit se na dekarbonizovanější, elektrifikovanější a integrovanější energetický systém.

EU 199_25 EK Výzva k předložení informací pro posouzení dopadů – Ares(2025)7821706

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO