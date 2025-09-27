EU zveřejnila výzvu k revizi rámce energetické bezpečnosti

Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací týkající se rámce EU pro energetickou bezpečnost (revize).
V architektuře energetické bezpečnosti EU byly zjištěny některé nedostatky. Zaprvé je rozdělen podle odvětví a zadruhé – jak se ukázalo během energetické krize způsobené plošnou invazí Ruska na Ukrajinu – existují určité mezery. Komise proto navrhuje tento rámec revidovat a přizpůsobit ho nové geopolitické, energetické a klimatické situaci. Cílem je připravit se na dekarbonizovanější, elektrifikovanější a integrovanější energetický systém.
EU 199_25 EK Výzva k předložení informací pro posouzení dopadů – Ares(2025)7821706
