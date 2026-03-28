Ministři zemědělství a životního prostředí se shodli – rychlejší obnova po povodních a ochrana půdy

Racionální ochrana půdy, efektivnější řešení škod způsobených šelmami i zrychlení obnovy území po povodních. To byly hlavní body společného jednání ministra zemědělství Martina Šebestyána a ministra životního prostředí Igora Červeného.
Oba resorty se dohodly na úzké spolupráci a vzniku společných expertních týmů, které mají zajistit, aby nová pravidla byla ekonomicky udržitelná a prakticky realizovatelná. Za důležité ministři považují také to, aby na národní úrovni nedocházelo ke zpřísňování pravidel nad rámec požadavků EU.
„Dlouhodobě jsem zastáncem toho, abychom našim podnikatelům vytvářeli co nejpříznivější prostředí pro jejich práci. Neměli bychom v národní legislativě jít nad rámec toho, co je v Evropě běžné, jinak nemůžeme na jednotném trhu dlouhodobě obstát. To se týká například vymezení erozí ohrožených oblastí, do kterých jsme u nás v minulosti zařadili více než polovinu zemědělské půdy, přitom evropský průměr je okolo 20 procent. Jsem proto rád, že jsme s panem ministrem Červeným v tomto našli shodu. Nový pracovní tým z obou ministerstev má za úkol připravit úpravu pravidel tak, aby zemědělci byli motivováni k ochraně před erozí, ale současně jsme zbytečně nezatěžovali ty, kteří se o půdu starají zodpovědně,“ řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.
„Minulý týden jsem se zúčastnil zasedání Výboru Zemědělského svazu ČR, kde jsme diskutovali o připravovaných legislativních změnách. Vnímám obavy i požadavky ze strany zemědělců, proto jsem na tyto podněty okamžitě navázal jednáním s panem ministrem Šebestyánem. MŽP je připraveno k aktivní spolupráci na klíčových mezirezortních tématech. Naší prioritou je najít rovnováhu mezi ochranou přírody a stabilitou zemědělského sektoru. Dohodli jsme se, že pro jednotlivé oblasti, které spolu oba resorty řeší, vznikne expertní pracovní tým, který připraví návrhy řešení,” doplňuje ministr životního prostředí Igor Červený.
Tématem společného jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byla také problematika rybožravých predátorů, zejména kormorána, a některých šelem. Současný systém totiž neumožňuje efektivní odlov přemnožené populace kormorána. Stejně tak je podle ministrů potřeba nastavit a systematicky řešit téma škod, které způsobují vlci, vydry nebo bobři.
„V reakci na změnu evropské legislativy i na vývoj vlčí populace v České republice jsme již navrhli úpravu vyhlášky, která stanoví výčet zvláště chráněných druhů živočichů. Změna se týká zařazení vlka obecného z kategorie kriticky ohrožený do kategorie ohrožený. Máme v plánu navrhnout také další opatření, která by měla usnadnit lidem ochranu majetku a zvířat před těmito šelmami, ale vše může být realizováno až po rozhodnutí Soudního dvora EU o žalobách požadujících zrušení zmírnění ochrany druhu na evropské úrovni,“ uvedl ministr Červený.
Ministři řešili také opatření při kalamitním přemnožení populace hraboše polního, které způsobuje milionové škody. Pro efektivní řešení by v některých případech bylo vhodné povolit povrchovou aplikaci přípravků na hubení hraboše. Resorty se proto dohodly, že společně připraví pravidla, která by v některých případech tuto aplikaci umožnila. Stejně tak bude nutné definovat oblasti, kde by toto povolení bylo možné vydat.
V oblasti vodního hospodářství se šéfové obou resortů shodli na urychlení obnovy území zasažených povodněmi. „Naším cílem je najít rychlou shodu na tom, jak řešit území po povodních tak, aby to bylo realistické a hlavně rychlejší. Shodujeme se také na tom, že zásadní je stavba vodního díla Nové Heřminovy a souvisejících protipovodňových opatření,” řekl ministr Šebestyán. I témata týkající se vodního hospodářství bude řešit pracovní tým obou ministerstev.
Ministři při společném jednání otevřeli také téma Politiky ochrany krajiny do roku 2050. Pro MZe je klíčová otázka přípravy implementačních plánů Politiky krajiny, zejména pak to, aby jednotlivá opatření byla realistická a finančně realizovatelná. “Důležité pro nás je, aby tyto plány dostatečně zohlednily zemědělství a lesnictví. Protože právě zemědělci a lesníci v krajině každý den hospodaří, měli by tedy mít možnost se na přípravě těchto plánů podílet,” uvedl ministr Šebestyán s tím, že MZe je na tomto tématu připravené spolupracovat.
Ministr Červený potvrdil, že MŽP při přípravě implementačních plánů počítá s aktivním zapojením hospodářů. „Krajinotvorná opatření nemůžeme dělat bez těch, kteří v krajině denně pracují. Naším cílem je, aby Politika ochrany krajiny byla pro zemědělce srozumitelným a motivačním nástrojem, nikoliv jen další regulací,“ řekl ministr Červený.
V oblasti potravinářství budou expertní týmy obou ministerstev řešit například nařízení o obalech a směrnici o odpadech.
