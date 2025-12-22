03/2025

Ministerstvo životního prostředí vydalo poslední Věstník v roce 2025

22. 12. 2025| zdroj: MŽP0

bavarian-forest-3385966_640
zdroj: pixabay

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách poslední letošní číslo Věstníku. Pátá část obsahuje:

  • Sdělení sekce ochrany přírody a krajiny MŽP o stanovení proměnných veličin vzorců obsažených v příloze č. 3 vyhlášky č. 432/2005 Sb. ze dne 18. října 2005, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku.
  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, kterým se oznamuje kódové označení vybraných údajů souhrnné provozní evidence stacionárních zdrojů
  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Aktuální číslo Věstníku naleznete zde

