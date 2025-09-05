Ministerstvo životního prostředí předkládá novelu, která zpřísňuje pravidla pro biopaliva

Ministerstvo životního prostředí předkládá návrh novely nařízení vlády, která má za cíl promítnout novou evropskou směrnici (RED III) do českého práva. Tato úprava reaguje na nedávnou novelu zákona o ochraně ovzduší, která rozšířila povinnosti pro dodavatele kapalných paliv a stanovila nové cíle pro snižování emisí skleníkových plynů.
Klíčové změny, platné od 1. ledna 2026, zahrnují rozšíření okruhu povinných subjektů, zavedení minimálního podílu obnovitelných paliv a upřesnění trajektorie snižování emisí do roku 2030.
Hlavním cílem je přenést do české legislativy požadavky nové směrnice Evropské unie (EU) 2023/2413, známé jako RED III. Tato směrnice má za cíl podporovat energii z obnovitelných zdrojů. Novela reaguje na změny v zákoně o ochraně ovzduší, který nabude účinnosti od 1. ledna 2026. Tyto změny rozšiřují povinnosti na další typy paliv a dodavatelů a zavádějí novou prorůstovou trajektorii pro snižování emisí a zvyšování podílu biopaliv. Nová úprava rozšiřuje okruh povinných subjektů, které musí zajistit minimální podíl pokročilých a nebiologických obnovitelných paliv, a zjednodušuje způsob, jak mohou plnit své povinnosti.
Ke stažení:
Úplné znění PA s důvodovou zprávou a stručným obsahem
Informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu
