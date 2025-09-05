02/2025

Ministerstvo životního prostředí předkládá novelu, která zpřísňuje pravidla pro biopaliva

5. 9. 2025| zdroj: Odok.gov.cz0

night-view-4691999_640
zdroj: pixabay

Ministerstvo životního prostředí předkládá návrh novely nařízení vlády, která má za cíl promítnout novou evropskou směrnici (RED III) do českého práva. Tato úprava reaguje na nedávnou novelu zákona o ochraně ovzduší, která rozšířila povinnosti pro dodavatele kapalných paliv a stanovila nové cíle pro snižování emisí skleníkových plynů.

Klíčové změny, platné od 1. ledna 2026, zahrnují rozšíření okruhu povinných subjektů, zavedení minimálního podílu obnovitelných paliv a upřesnění trajektorie snižování emisí do roku 2030.

Hlavním cílem je přenést do české legislativy požadavky nové směrnice Evropské unie (EU) 2023/2413, známé jako RED III. Tato směrnice má za cíl podporovat energii z obnovitelných zdrojů. Novela reaguje na změny v zákoně o ochraně ovzduší, který nabude účinnosti od 1. ledna 2026. Tyto změny rozšiřují povinnosti na další typy paliv a dodavatelů a zavádějí novou prorůstovou trajektorii pro snižování emisí a zvyšování podílu biopaliv. Nová úprava rozšiřuje okruh povinných subjektů, které musí zajistit minimální podíl pokročilých a nebiologických obnovitelných paliv, a zjednodušuje způsob, jak mohou plnit své povinnosti.

Ke stažení:

Materiál

Důvodová zpráva

Úplné znění PA s důvodovou zprávou a stručným obsahem

Další příloha materiálu

Informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Komentáře

