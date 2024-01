Letišti Praha se daří snižovat emise

Letiště Praha nadále pokračuje ve snižování emisí oxidu uhličitého. Za loňský rok se podařilo uspořit 59,45 procent emisí CO₂ ve srovnání s rokem 2009, kdy letiště poprvé uhlíkovou stopu vypočítalo. Po roce tak obhájilo certifikát Airport Carbon Accreditation třetí úrovně. Ten se vyznačuje zapojením partnerů – leteckých společností, nájemců, dodavatelů služeb a dalších. Součástí bylo i ověření uhlíkové stopy nezávislým auditorem.

Ředitelka pro oblast životního prostředí a ESG Soňa Hykyšová přibližuje, jak samotné letiště ke snižování emisí přistupuje. „V loňském roce jsme poprvé přijali dlouhodobý závazek v oblasti nákupu zelené elektřiny v podílu 60 procent s postupným nárůstem až do roku 2030. Zprovoznili jsme první fotovoltaickou elektrárnu na letišti, která se nachází na Terminálu 3, nakoupili jsme elektrovozidla Dacia Spring a v nákupech pokračujeme nadále a zároveň pokračujeme ve výměně osvětlení za LED a dalších projektech. Intenzivně také sledujeme vývoj v oblasti alternativních paliv, ať už jde o SAF (sustainable aviation fuel) nebo vodík.“ Letiště Praha snižuje emise oxidu uhličitého v průměru o tři až pět tisíc tun ročně.

Letiště Praha chce do roku 2030 dosáhnout uhlíkové neutrality a čisté uhlíkové neutrality do roku 2050. Nicméně celkem 85 procent emisí na letišti jsou emise třetích stran, tedy dodavatelů a leteckých společností. Proto je letiště ke snižování emisí motivuje, a to probíhá různými způsoby. Pořádá pro dopravce soutěž TOP Sustainable Airline, ve které kromě hluku a emisí sleduje rovněž přístup celé aerolinky k udržitelnosti. Letecké společnosti tak mají motivaci nasazovat na linky do Prahy nová moderní letadla, která mají nižší emise i hlukovou zátěž.

K úspoře emisí dochází i díky změně odletových postupů, které vstoupily v platnost během pandemie onemocnění Covid-19. Konkrétní přístup ke snižování emisí CO₂ v dlouhodobém horizontu bude v příštím roce zveřejněn v dekarbonizačním plánu, který se v současné době doplňuje o plánované investiční akce a provozní opatření.

Emise snižují i dceřiné společnosti

Dceřiné společnosti Letiště Praha také přijaly opatření ke snížení emisí CO₂. Czech Airlines Technics vyměnila lampy na Hangáru F za LED osvětlení a zároveň nakupuje zelenou elektřinu. Stejný přístup zaujímá i Czech airlines handling, která také využívá pozemní techniku (GSE) na elektrický pohon se závazkem podílu 40 procent v roce 2030.

Ke snižování uhlíkové stopy jsou motivováni rovněž zaměstnanci Letiště Praha například v rámci projektu Do práce na kole.

Hlavním cílem programu Airport Carbon Accreditation je podpořit provozovatele letišť v jejich snahách snižovat emise skleníkových plynů vznikajících z různých letištních činností. Program sdružuje stovky letišť po celém světě, která mapují svoji uhlíkovou stopu a realizují postupy k jejímu snížení.