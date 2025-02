Komplexní databáze sucha ukázala, že budou častější a závažnější

Od roku 1980 se území postižená suchem ročně rozrůstají o padesát tisíc kilometrů čtverečních, vyplývá z vědecké analýzy.

Vědci ze Švýcarského federálního institutu pro výzkum lesa, sněhu a krajiny (WSL) a Institutu pro vědu a technologii Rakousko, (ISTA) prozkoumali globální sucha za posledních čtyřicet let a identifikovali ta nejzávažnější. Jejich studie, která byla zveřejněna v odborném časopise Science, odhalila, že dlouhotrvající sucha se budou s oteplováním planety vyskytovat častěji.

Megasucha se zintenzivňují

Globální meteorologická data a modely sucha mezi lety 1980 až 2018 ukázaly, že víceletá sucha jsou čím dál častější, navíc trvají delší dobu a jsou silnější. „Od roku 1980 se plocha území postižených suchem rozrůstá o průměrně padesát tisíc kilometrů čtverečních ročně,“ uvádí profesorka Pellicciottiová z ISTA a dodává, že sucha způsobují obrovské škody a vedou k ekonomickým ztrátám.

Výzkumný tým použil klimatická data, na základě kterých vypočítali anomálie ve srážkách a evapotranspiraci (celkový výpar ze zemského povrchu do atmosféry), a to, jaký to má vliv na ekosystémy po celém světě. Následně vytvořili index sucha, doplněný o analýzu globálních satelitních snímků, aby mohli pozorovat změny ve vegetaci.