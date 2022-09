Komise reaguje na krizi povinnou výrobou nedostatkových produktů

Evropská komise dne 19. 9. 2022 představila návrh pravidel na ochranu jednotného trhu v krizových situacích.

Evropské firmy by dle komise mohly být povinny během krizí přednostně vyrábět strategické produkty, kterých je nedostatek. Pokud by hrozil nedostatek podstatných produktů a surovin, komise by mohla firmy vybídnout k tvorbě zásob a přednostnímu přijímání zakázek na produkty, které jsou potřeba. Návrh také počítá se snadnějším rozdělením veřejných zakázek vztahujících se k nedostatkovým produktům. O tom, zda bude návrh přijat bude v následujících dnech rozhodovat Evropský parlament a členské státy.