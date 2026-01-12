Komise chce lépe zajistit dostupnost hliníkového šrotu v EU

Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací týkající se hliníkového sektoru EU – obchodní opatření k zajištění dostatečné dostupnosti hliníkového šrotu na trhu-EU.
Cílem iniciativy je řešit problém nedostatečné dostupnosti a cenové dostupnosti druhotných surovin pro odvětví hliníku. Návrh provádí závazky Komise: zvážit obchodní opatření týkající se vývozu hliníkového šrotu, jak je stanoveno v akčním plánu pro ocel a kovy přijatém v březnu 2025, a navrhnout cílená opatření týkající se hliníkového šrotu na jaře 2026, jak je stanoveno v akčním plánu RESourceEU.
EU 16_26 EK Výzva k předložení informací – Ares(2025)11437867
Komentáře