03/2025

Komise chce lépe zajistit dostupnost hliníkového šrotu v EU

12. 1. 2026| zdroj: Hospodářská komora ČR0

scrapyard-6547295_640
zdroj: pixabay

Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací týkající se hliníkového sektoru EU – obchodní opatření k zajištění dostatečné dostupnosti hliníkového šrotu na trhu-EU.

Cílem iniciativy je řešit problém nedostatečné dostupnosti a cenové dostupnosti druhotných surovin pro odvětví hliníku. Návrh provádí závazky Komise: zvážit obchodní opatření týkající se vývozu hliníkového šrotu, jak je stanoveno v akčním plánu pro ocel a kovy přijatém v březnu 2025, a navrhnout cílená opatření týkající se hliníkového šrotu na jaře 2026, jak je stanoveno v akčním plánu RESourceEU.

EU 16_26 EK Výzva k předložení informací – Ares(2025)11437867

