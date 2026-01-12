Projekt LIFE Forrest hledá dobrovolníky pro ochranu unikátních přírodních lokalit v příhraničí Česka a Polska

Projekt LIFE Model Forrest zahajuje rozsáhlou dobrovolnickou výzvu, jejímž cílem je zapojit veřejnost do praktické ochrany přírody v nejcennějších příhraničních lokalitách České republiky a Polska.
„Cílem je nejen získat pomoc při péči o krajinu, ale také zvýšit povědomí o významu těchto území a jejich ohrožených ekosystémů,“ uvádí Marek Fügner, vedoucí projekt LIFE Model Forrest.Organizátoři hledají celkem 400 dobrovolníků – 20 dobrovolníků pro každou z 20 lokalit, které jsou součástí projektu LIFE Model Forrest. Jedná se o výjimečné přírodní oblasti, kde se dochovaly cenné lesní porosty, mokřady, rašeliniště či luční biotopy.
Lokalita dobrovolnických aktivit zahrnuje:
Česká republika: Borkovická blata, Fabián–Homolka, Opolenec, Ryšovy, Velký a Malý Kamýk, Hlubocké obory, Údolí Moravice, Hněvošický háj, Kojetínské vrchy, Niva Olše – Věřňovice, Hraniční meandry Odry, Stará Červená Voda – lesní komplex, Údolí Bystřice.
Polsko: Beskid Śląski, Cieszyńskie Źródła Tufowe, Góry Opawskie, Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka, Rozumicki Las, Graniczny Meander Odry, Góry Bialskie i Grupa Śnieżnik.
Co budou dobrovolníci dělat?
Dobrovolníci se zapojí do praktických zásahů, které mají přímý dopad na zvýšení biodiverzity a obnovu přírodních procesů. Konkrétně půjde o:
• stavbu a údržbu oplocenek,
• péči o cenná přírodní stanoviště,
• terénní práce podporující obnovu druhově bohatých lesů, mokřadů a luk,
• pomoc při ochraně mladých stromků a přirozené obnově lesa.
Tyto aktivity probíhají pod vedením odborníků na ochranu přírody a jsou vhodné pro jednotlivce, skupiny i školní kolektivy.
Dlouholeté zkušenosti s dobrovolníky
Organizátoři projektu mají bohaté zkušenosti s prací s dobrovolníky i vzdělávacími institucemi. Pravidelně pořádají terénní akce, do kterých se zapojují žáci základních i středních škol. Společně objevují významná přírodní místa, učí se o ochraně přírody přímo v terénu a aktivně se podílejí na péči o krajinu. „Dobrovolníci jsou pro nás nepostradatelnou součástí péče o krajinu. Každý, kdo se zapojí, pomáhá chránit jedinečná místa, která by bez lidské podpory zanikala. Zároveň získává zkušenost, která má přesah do jeho vlastního života,“ uvádí Marek Fügner, vedoucí projekt LIFE Model Forrest.
Jak se zapojit
Zájemci o dobrovolnictví se mohou přihlásit prostřednictvím webu projektu LIFE Forrest nebo kontaktovat koordinátory jednotlivých lokalit. Účast je vhodná pro všechny, kteří mají chuť pomoci přírodě, strávit čas venku a poznat výjimečná místa na česko-polském pomezí.
Komentáře