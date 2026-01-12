Evropská komise spouští pilotní kroky pro cirkulární ekonomiku a otevřela veřejnou konzultaci

Evropská komise představila první soubor pilotních opatření, která mají urychlit přechod Evropy k cirkulární ekonomice, se zvláštním zaměřením na odvětví plastů. Optimalizace recyklace plastů má posílit jednotný trh EU, zvýšit ekonomickou bezpečnost, strategickou autonomii a konkurenceschopnost Evropy a zároveň podporovat environmentální udržitelnost.
Podle analýzy Draghiho zprávy představuje cirkularita a efektivní využívání zdrojů klíčový nástroj pro posílení průmyslové konkurenceschopnosti Evropy. Pilotní opatření zahrnují vytvoření celoevropských kritérií „end-of-waste“ pro plasty, která určí, kdy jsou recyklované materiály opět považovány za suroviny pro další využití. Tento krok usnadní administrativu zejména malým a středním podnikům, zajistí stabilní dodávky kvalitních recyklátů a přispěje k integraci trhu s recyklovanými plasty. Komise rovněž předložila návrh pravidel pro recyklovaný obsah PET lahví pro jednorázové použití, což má podpořit chemickou recyklaci a zvýšit právní jistotu pro investice do tohoto sektoru.
Součástí balíčku je také posílení Circular Plastics Alliance jako platformy spolupráce napříč hodnotovým řetězcem plastů a vytvoření separátních celních kódů pro virgin a recyklované plasty, aby byla zajištěna spravedlivá konkurence mezi výrobky EU a dováženými plasty. Komise plánuje monitorovat trh s plastovými surovinami v EU i globálně, aby případně přijala obchodní opatření k ochraně evropských výrobců.
Dalším krokem je podpora investic a inovací, například prostřednictvím pilotního nástroje Competitiveness Coordination Tool pro transregionální cirkulární huby, které podpoří specializaci a přeshraniční spolupráci v oblasti recyklace. Součástí balíčku je také veřejná konzultace a sběr důkazů k hodnocení směrnice o jednorázových plastech.Pilotní opatření a plánovaná legislativa připravují půdu pro přijetí komplexního Circular Economy Act do konce roku 2026, který má zajistit jednotný trh s recyklovanými materiály a urychlit přechod EU k cirkulární ekonomice.
Evropská komise vyzývá firmy, průmyslové asociace, výzkumné instituce i další zainteresované subjekty, aby se zapojily do veřejné konzultace k hodnocení směrnice o plastech na jedno použití. Cílem je zhodnotit dopad opatření směrnice z roku 2019, která má předcházet vzniku plastového odpadu ohrožujícího mořské ekosystémy, biologickou rozmanitost i lidské zdraví, a poskytnout podklady pro případné budoucí aktualizace a úpravy legislativy. Firmy mají možnost prostřednictvím svých zkušeností a dat přispět k tvorbě efektivnějších a prakticky realizovatelných opatření, která zároveň podpoří cirkulární ekonomiku a konkurenceschopnost evropského plastového průmyslu. Konzultace je otevřená do 17. března 2026.
Komentáře