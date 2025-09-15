Koalice SPOLU: Moderní infrastruktura a dostupné energie jsou investice, které se lidem vrátí

Energetická bezpečnost a kvalitní dopravní infrastruktura jsou základními předpoklady prosperity a konkurenceschopnosti Česka. Krize posledních let ukázaly, že naše země musí mít jasnou strategii, jak zajistit dostupnou energii, bezpečné dodávky a moderní propojení. Koalice SPOLU proto na dalším ze série programových setkání představila ucelenou vizi „Moderní infrastruktura & dostupné energie“, která nabízí konkrétní plán, jak posílit soběstačnost v energetice a zároveň urychlit výstavbu klíčových dopravních projektů.
Odborným garantem tohoto programového bloku je ministr dopravy Martin Kupka; akce se dále zúčastnil ministr životního prostředí Petr Hladík, místopředseda TOP 09 Michal Kučera a předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Ivan Adamec.
„Česká republika stojí na křižovatce. Máme šanci využít evropské prostředky, soukromé investice i naše vlastní zdroje tak, aby se naše země stala energeticky bezpečnou a dopravně propojenou. To jsou dvě klíčové oblasti, které rozhodnou o naší konkurenceschopnosti a o tom, jestli budou lidé v Česku žít dobře a komfortně. Předkládáme konkrétní plán – žádné fráze, ale opatření, která začnou fungovat hned a jejichž výsledky uvidíme v nejbližších letech,“ uvedl v úvodu setkání ministr dopravy Martin Kupka.
Jako hlavní pilíře této programové oblasti představitelé koalice SPOLU uvedli:
Moderní doprava pro 21. století
Koalice SPOLU chce významně urychlit dostavbu dálniční sítě, modernizaci železnice a rozvoj vysokorychlostních tratí. Do roku 2029 má být zprovozněno 240 kilometrů nových dálnic včetně klíčových úseků D35, D6, D11 a Pražského okruhu a do roku 2033 kompletně dokončena celá dálniční síť. Současně se připravuje výstavba rychlých spojení mezi Prahou, Brnem, Ostravou a Ústím nad Labem, které Česko pevně propojí s evropskou sítí. Modernizací projdou i hlavní železniční koridory a přestavbou velké uzly v Praze a Brně. Koalice prosazuje také zavedení jednotného systému „Jedna jízdenka pro Česko“, který lidem usnadní cestování napříč dopravními prostředky.
Energetická bezpečnost jako základ prosperity
Energetická vize staví na kombinaci domácích zdrojů, jádra a obnovitelných technologií. Cílem je maximálně využít domácí suroviny a diverzifikovat dodávky, aby Česko nebylo závislé na jednom dodavateli, přičemž strategická infrastruktura zůstane pod kontrolou státu a posílí se rezervy plynu a ropy. Nové bloky v Dukovanech i rozvoj modulárních reaktorů mají zajistit stabilní a čistý energetický mix, zatímco střešní fotovoltaika, větrníky v odpovídajících lokalitách a biometan přinesou větší energetickou nezávislost. Program klade důraz na komunitní energetiku, chytré sítě a ukládání energie, aby se přebytky daly využít a nesměřovaly nazmar. Novinkou je nulový tarif pro domácnosti v době přebytku elektřiny, který umožní lidem využít energii zdarma a přinese významné úspory.
Digitální propojení země
Představitelé koalice SPOLU považují digitální infrastrukturu za nedílnou součást moderní dopravy i energetiky. Do roku 2030 chce zajistit pokrytí celé země vysokorychlostním internetem a mobilním signálem, což je klíčové pro hospodářský rozvoj i kvalitu života v příhraničních a venkovských oblastech. Digitalizace zároveň zrychlí povolovací procesy díky systému „one-stop-shop“ a akceleračním zónám, kde budou nové projekty schvalovány rychleji, což umožní rozvoj obnovitelných zdrojů a posílení přenosové soustavy. SPOLU také plánuje rozvoj elektromobility prostřednictvím husté sítě rychlonabíječek a zavedení chytrých dopravních systémů, které zvýší bezpečnost a plynulost provozu.
