Jadernou maturitu v Temelíně letos úspěšně složilo 110 studentů

Přesně 110 talentovaných studentů z 33 středních škol a gymnázií z celé České republiky má pro letošní rok úspěšně „odmaturováno“ v Jaderné elektrárně Temelíně. Skupina ČEZ pro ně v průběhu jara připravila celkem tři intenzivní běhy unikátní odborné stáže s názvem Jaderná maturita.
Ten závěrečný úspěšně dokončilo posledních 32 studentů z jedenácti vybraných středních škol. Za 18 let už temelínskou Jadernou maturitu absolvovalo na 1600 středoškoláků. Během třídenního programu, který pro poslední letošní skupinu probíhal od středy 3. června do pátku 5. června, čekal na budoucí techniky nabitý program plný odborných přednášek. Studenti se detailně seznámili se stavebním uspořádáním elektrárny, teorií jaderných reaktorů, radiační ochranou i komplexním fungováním primární, sekundární a elektrické části Temelína.
„Na Jadernou maturitu jsem se přihlásil, protože mě baví fyzika a chtěl jsem poznat něco nového. Nejvíce mě nadchlo, jak do sebe v elektrárně všechno logicky zapadá, skvěle to funguje a zdejší lidé své práci stoprocentně rozumí. Prostředí Temelína mě natolik uchvátilo, že po gymnáziu chci zamířit na technickou vysokou školu, abych zde mohl v budoucnu pracovat,“ uvedl Norbert Štěpánek, student Gymnázia Česká v Českých Budějovicích.
Pro ČEZ je zájem mladé generace o energetiku velmi důležitý
Kromě teorie si odnesli i praktické zážitky. Díky virtuální realitě nahlédli přímo k samotnému reaktoru nebo do provozního velína. Klíčovou částí stáže byly fyzické prohlídky přímo v areálu elektrárny. Studenti navštívili strojovnu hlavního výrobního bloku, havarijní středisko a také plnorozsahový simulátor, který je věrnou kopií blokové dozorny, kde se cvičí místní operátoři. „Mladá generace techniků je pro nás a pro plánované rozšiřování jaderných zdrojů v České republice naprosto klíčová. Jaderná maturita studentům otevírá dveře a ukazuje jim, že moderní energetika nabízí stabilní a smysluplnou práci. S mnoha z nich se pak potkáváme na naší Letní univerzitě, která je už přímou vstupenkou k práci u nás v Temelíně,“ říká Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
Energetici potvrzují, že mnoho z „maturantů“ pak pokračuje na technických vysokých školách. Další specializované odborné stáže pro studenty se v Temelíně chystají na období letních prázdnin.
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