Greenpeace a další environmentální organizace podávají žalobu na Evropskou komisi kvůli taxonomii

Osm organizací včetněGreenpeace podalo 18.4. žalobu k Soudnímu dvoru EU na Evropskou komisikvůli rozhodnutí označit jadernou energii a plyn za udržitelné zdroje. Další organizace jako ClientEarth, WWF European Policy Office, nebo Friends of the Earth Germany plánují také podat žalobu, která se však bude týkat pouze zemního plynu.

Taxonomie má sloužit k definování podmínek, za kterých je možné investice do energetiky vnímat za udržitelné. V minulém roce, ale vzplanula bouřivá debata mezi členskými státy ohledně kontroverzního zahrnutí zemního plynu a jaderné energie mezi udržitelné investice. Státy jako Španělsko nebo Dánsko tvrdily, že není věrohodné označovat fosilní palivo emitující CO2 jako šetrné ke klimatu. Naopak Polsko a Bulharsko byly mezi zeměmi, které přivítaly pravidla podporující investice do zemního plynu. Ten by jim teoreticky pomohl skončit s více znečišťujícím uhlím.

Již 9. září 2022 Greenpeace organizace požádaly Komisi, aby přezkoumala své rozhodnutí o zahrnutí fosilního plynu a jádra do taxonomie. Tato žádost byla ale později zamítnuta, což vedlo k rozhodnutí požádat Tribunál EU, aby zrušil rozhodnutí o zamítnutí ze strany Komise a prohlásil zařazení fosilního plynu a jádra do taxonomie EU za neplatné.

„Zařazení plynu a jaderné energie do taxonomie se stalo opakem toho, co bylo původně zamýšleno,"říkla Nina Treuová, ředitelka Greenpeace Německo, která patří mezi organizace Greenpeace, které vedou exekutivu EU k soudu. „Namísto toho, aby taxonomie bránila greenwashingu, se nyní stala nástrojem pro greenwashing."

Greenpeace tvrdí, že legislativa v nynější podobě umožňuje elektrárnám na zemní plyn a jaderným elektrárnám dostávat peníze, které by jinak putovaly do obnovitelných zdrojů. Krátce po přijetí taxonomie EU v červenci 2022 oznámila společnost Electricité de France plány na podporu financování svých starších jaderných reaktorů vydáním zelených dluhopisů v souladu s taxonomií.

Dále se domnívá, že Komisi se nepovedlo poskytnout přesvědčivý důkaz o tom, že jaderná energie a zemní plyn splňují kritéria pro zahrnutí do taxonomie.

Podle Anaïs Berthierové, vedoucí bruselské kanceláře ClientEarth, je možné zařadit činnost do taxonomie jenom v případě, že jsou veškerá kritéria dostatečně vědecky podložena.

„Není tomu tak. Právě naopak, věda ukazuje, že aktivity založené na fosilních plynech významně přispívají ke změně klimatu," řekla. Tisková kancelář Komise se ale vyjádřila, že Komise posoudila veškeré nároky a dospěla k závěru, že její pravidla zeleného financování nejsou v rozporu s právními předpisy v oblasti životního prostředí. „To je v souladu s naší cestou k čisté nule, kdy plyn a jaderná energie jsou v několika členských státech uznávány jako důležité součásti přechodu,"uvedla kancelář.

V případě, že Greenpeace a další organizace uspějí, budou jejich žádosti o přezkoumání zahrnutí jaderné energie a plynu zaslány zpět Komisi. Neočekává se však, že by se soud vyjadřoval k tomu, zda jsou aktivity udržitelné či nikoli.

Anaïs Berthierová očekává, že se slyšení uskuteční příští rok, přičemž soud rozhodne možná v roce 2025. Mezitím zůstává v platnosti současná verze taxonomie.