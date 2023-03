Francie letos posoudí proveditelnost výstavby nových jaderných bloků

Stejně jako několik dalších zemí EU, včetně Česka, zvažuje výstavbu nových jaderných bloků i Francie, jejíž jaderná flotila postupně stárne. Francouzská vláda tak plánuje do konce letošního roku dokončit studii proveditelnosti výstavby šesti jaderných bloků, které by podle současných plánů měly zahájit provoz během následujících 15 až 20 let. Konečné investiční rozhodnutí o případné výstavbě by poté mělo padnout do konce příštího roku.

Francie v současné době disponuje zdaleka největší flotilou jaderných elektráren v Evropě. Bloky však postupně stárnou, a francouzská vláda tak musí vyřešit jejich budoucí náhradu. Tu by mohly z části zajistit i nové jaderné bloky, těch by podle aktuálních plánů vlády mohlo v první fázi vzniknout šest. První z nově plánovaných bloků by mohl zahájit provoz v jaderné elektrárně Penly v období mezi lety 2035 a 2037, následné bloky by měly být uváděny do provozu v 18měsíčních intervalech.

Joel Barre, francouzský vládní zmocněnec pro rozvoj jaderné energetiky, sdělil zpravodajskému serveru Montel během rozhovoru, že prvotní posouzení stanovilo cenu výstavby těchto bloků na 51,7 miliard eur, nicméně nová studie zohlední nárůst inflace a rovněž zkušenosti získané z výstavby a provozu francouzských bloků EPR v Číně, stejně jako zpětnou vazbu z výstavby jaderné elektrárny Flamanville či bloků ve Finsku a Spojeném království.

Studie by podle Barrea měla především zohlednit „ohromné podcenění“ počátečního harmonogramu a odhadu nákladů na výstavbu nového jaderného bloku EPR v jaderné elektrárně Flamanville, jehož dokončení se zpozdilo již o 12 let a rozpočet byl překročen o miliardy eur.

Další velkou výzvou pro francouzský jaderný průmysl bude podle slov vládního zmocněnce zajištění dostatečného počtu nových pracovníků, kterých podle něj bude potřeba najímat ročně 10 až 15 tisíc. Jedná se tak o klíčový prvek budoucnosti francouzské jaderné energetiky, který má být zanalyzován během následujících několika měsíců.

O výstavbě by se mělo rozhodnout do konce příštího roku

Francouzská společnost EDF, která provozuje současnou jadernou flotilu, by měla učinit konečné investiční rozhodnutí ohledně výstavby nových bloků do konce roku 2024. Podle Barrea EDF aktuálně připravuje revizi očekávaných nákladů na výstavbu, která by měla být k dispozici během června. Nový odhad by poté měl projít auditem, a to do letošního podzimu. „V současné době zkoumáme veškeré možnosti financování, ale rovněž budeme muset zohlednit reformu trhu s elektřinou a finanční trajektorii společnosti EDF,“ uvedl Barre s tím, že není vyloučená ani možnost účasti zahraničních investorů.

Úprava pravidel evropského trhu s elektřinou přitom může mít významný vliv na výstavbu nových jaderných bloků, a to nejen ve Francii, ale také v České republice. „V každém případě až nadejde čas, budeme muset za Evropskou komisí, pokud zde budou otázky ohledně státní podpory či hospodářské soutěže,“ dodal Barre.

Francouzský prezident při příležitosti spuštění programu výstavby nových jaderných bloků loni v únoru řekl, že kromě plánovaných šesti nových bloků do roku 2050 EDF zvažuje plány na výstavbu dalších osmi.

Francouzská ministryně energetiky podle serveru Montel před nedávnem řekla, že Francie možná zváží výstavbu více jaderných bloků, které by zemi měly pomoci nahradit současnou stárnoucí jadernou flotilu, stejně jako rostoucí poptávku po nízkouhlíkové energii.