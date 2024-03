Evropský parlament schválil plány na dekarbonizaci stavebnictví a snížení spotřeby energie

Evropský parlament 12. března 2024 schválil plány na dekarbonizaci stavebnictví, které mají snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů z tohoto sektoru.

Navrhovaná revize Směrnice o energetické účinnosti budov má postupně snížit emise skleníkových plynů a spotřebu energie v budovách EU a do roku 2050 je učinit klimaticky neutrálními. V souladu s novou směrnicí by nové budovy měly být od roku 2030 s nulovými emisemi, a budovy, které vlastní nebo využívají veřejné orgány, od roku 2028. Mezi další opatření patří postupné nasazení solárních instalací ve veřejných a nebytových budovách do roku 2030