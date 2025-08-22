Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací ohledně plánu investic do udržitelné dopravy

Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací týkající se plánu investic do udržitelné dopravy. Iniciativa poskytne strategický rámec s plány pro energetickou transformaci ve všech druzích dopravy.
Zaměří se na potřeby energetické transformace ve všech druzích dopravy a zároveň se zaměří na leteckou a vodní dopravu. STIP nastíní opatření na podporu veřejných a soukromých investic do obnovitelných a nízkouhlíkových paliv lepším využitím stávajících finančních nástrojů a zároveň identifikuje potřeby dalších opatření. Iniciativa pomůže posílit strategickou autonomii EU a posílí její technologické vedoucí postavení.
