Evropská komise představila novou strategii klimatické a energetické diplomacie

Evropská komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallaspředstavily novou mezinárodní strategii, jejímž cílem je posílit postavení Evropy na globálních trzích a upevnit její roli v oblasti klimatické a energetické diplomacie.
Tři pilíře vize evropské energetiky
Nová vize pro klima a energetiku staví na třech pilířích: ochraně evropských zájmů prostřednictvím diplomacie, podpoře spravedlivé transformace ve spolupráci s globálními partnery a posílení bezpečnosti vůči novým klimatickým a energetickým hrozbám.
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře