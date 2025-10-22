02/2025

Evropská komise představila novou strategii klimatické a energetické diplomacie

22. 10. 2025

pexels-dusan-cvetanovic-254415846-12541594
zdroj: pexels

Evropská komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallaspředstavily novou mezinárodní strategii, jejímž cílem je posílit postavení Evropy na globálních trzích a upevnit její roli v oblasti klimatické a energetické diplomacie.

Tři pilíře vize evropské energetiky

Nová vize pro klima a energetiku staví na třech pilířích: ochraně evropských zájmů prostřednictvím diplomacie, podpoře spravedlivé transformace ve spolupráci s globálními partnery a posílení bezpečnosti vůči novým klimatickým a energetickým hrozbám.

