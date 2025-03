Evropská komise navrhne úpravu systému pokut pro automobilky

Evropská komise navrhne prodloužit období pro splnění emisních cílů z jednoho roku na tři roky. Tento návrh poskytuje automobilkám více času na dosažení stanovených cílů a odkládá uplatňování pokut až do roku 2027. Cíle pro snížení emisí zůstávají beze změny, ale automobilky získají větší flexibilitu při jejich plnění, čímž se vyhnou okamžitým sankcím a získají prostor pro zvýšení prodeje elektrických vozidel. Tento návrh vstoupí v platnost po schválení členskými sáty a Evropským parlamentem.

„Jsem rád, že Evropská komise vyslyšela naše výzvy, odkládá pokuty a dává automobilkám příležitost se přizpůsobit. Je to skvělý výsledek jednání, které jsem otevřel spolu s Itálií na podzimní Radě EU pro konkurenceschopnost, a na kterém jsme hodně odpracovali. Toto téma na svých radách otevírali a řešili i vládní činitelé a také někteří čeští europoslanci. Není řešením ignorovat ochranu životního prostředí, ale cíle, které jako Evropská unie nastavujeme, musí být realistické a nesmí ohrožovat konkurenceschopnost našich firem,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Evropská unie stanovila pro automobilky cíle na snížení emisí CO₂ u nových vozidel. Podle nařízení (EU) 2019/631 měly nové osobní automobily do roku 2021 dosáhnout průměrných emisí 95 g CO₂/km. Dále bylo plánováno snížení emisí o 15 % do roku 2025 a o 37,5 % do roku 2030 ve srovnání s úrovněmi z roku 2021. Nesplnění těchto cílů mělo za následek pokuty ve výši 95 eur za každý gram CO₂ nad stanovený limit na vozidlo. ​