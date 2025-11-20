02/2025

Evropská agentura pro chemické látky pomáhá malým a středním podnikům být v souladu s evropskou chemickou legislativou

20. 11. 2025| zdroj: CENIA0

chemistry-ga20fd1483_640
zdroj: pixabay

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) spustila na svých webových stránkách aktualizované centrum pro malé a střední podniky SME hub, které má menším firmám pomoci s jejich povinnostmi vyplývajícími z evropských právních předpisů o chemických látkách.

Pomoc malým a středním podnikům je jedním z jejích hlavních úkolů.Centrum pro malé a střední podniky (SME hub) obsahuje on-line nástroje a materiály od členských států a ECHA, včetně pilotního projektu virtuálního asistenta s umělou inteligencí.

Více informací zde.

