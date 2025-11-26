Evropa stále spotřebovává příliš mnoho materiálů. Zpráva EEA varuje před stagnací

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) ve své hodnotící zprávě o stavu životního prostředí v Evropě uvádí, že materiálová náročnost evropské ekonomiky zůstává stabilně vysoká a v dlouhodobém vývoji se příliš nemění. Každý obyvatel EU spotřebuje ročně přibližně 14 tun materiálů a vyprodukuje kolem 5 tun odpadu.
I přes nové strategie, regulace a rostoucí důraz na cirkulární ekonomiku se tato čísla vyvíjejí jen minimálně, což dobře ilustruje, jak pomalý je posun směrem k udržitelnějšímu využívání zdrojů.
Stabilní spotřeba i produkce odpadu
Podle dat EEA zůstává materiálová spotřeba na osobu v EU v posledních letech téměř beze změny. Produkce odpadu se vyvíjí podobně – dlouhodobě se drží kolem pěti tun ročně na obyvatele. Tato stagnace ukazuje, že evropská ekonomika se zatím nedokáže výrazněji odpoutat od vysoké materiálové náročnosti. Očekávaný „decoupling“, tedy oddělení ekonomického růstu od spotřeby surovin, se sice objevuje v dílčích sektorech, ale v celkových číslech EU je zatím jen velmi slabý.
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře