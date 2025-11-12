Evropa spotřebovává víc, než zvládá. EEA varuje před vyčerpáním zdrojů

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) ve své nové zprávěEurope’s environment 2025 upozorňuje, že současné produkční a spotřební systémy stojí v centru ekologické krize. I když se daří snižovat emise a rozvíjet obnovitelné zdroje energie, tlak na přírodní zdroje nadále roste.
Evropa podle agentury dlouhodobě žije na ekologický dluh – využívá mnohem více materiálů, vody a půdy, než je schopna přirozeně obnovit.
Produkce a spotřeba na hraně planetárních limitů
Podle zprávy EEA je způsob, jakým v Evropě vyrábíme a spotřebováváme, odpovědný za více než 90 % ztráty biodiverzity a zhruba polovinu emisí skleníkových plynů. Hlavní příčinou je právě těžba a zpracování přírodních zdrojů. Evropská ekonomika ročně spotřebuje v průměru 14 tun materiálů na osobu, přičemž největší podíl připadá na stavebnictví, energetiku a průmyslovou výrobu.
