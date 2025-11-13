Česká republika a Německo posilují spolupráci na vybudování společné vodíkové infrastruktury

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) posiluje spolupráci s německým Spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky na vybudování propojené vodíkové infrastruktury mezi oběma zeměmi. V Berlíně se uskutečnila první schůzka společné pracovní skupiny, která bude koordinovat projekt propojení vodíkových plynárenských přepravních soustav České republiky a Německa.
„Vodík může významně přispět k energetické transformaci a posílit naši energetickou bezpečnost. Společně s Německem chceme vybudovat infrastrukturu, která propojí naše průmysly, posílí regionální soběstačnost a umožní využívat čisté zdroje energie napříč Evropou,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček a dodává: „Česká republika tak potvrzuje svou ambici být aktivním partnerem při rozvoji evropské vodíkové ekonomiky.“
Pracovní skupina vzniká z iniciativy MPO a Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky a sdružuje také zástupce provozovatelů plynárenských soustav a energetických regulátorů. Jejím úkolem je společně řešit projektové, legislativní, regulatorní i ekonomické aspekty přepravy vodíku mezi oběma státy.
„Dovoz vodíku přes Německo může významně přispět k dekarbonizaci českého chemického průmyslu i dalších segmentů. Plánované propojení české a německé vodíkové sítě představuje důležitý krok k propojení hlavních evropských vodíkových koridorů,“ říká vrchní ředitel sekce jaderné energetiky a nových technologií Tomáš Ehler.
„Spolehlivá infrastruktura pro vodík nekončí na národních hranicích. Touto pracovní skupinou pokládáme základy pro silnou a společnou energetickou budoucnost ve střední Evropě – klimaticky neutrální, propojenou a bezpečnou,“ dodává generální ředitel Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky Bernhard Kluttig.
Založení pracovní skupiny navazuje na společnou deklaraci o spolupráci v oblasti vodíkové infrastruktury, kterou oba resorty podepsaly 25. dubna 2025. Tento krok převádí politický závazek do konkrétních opatření a potvrzuje vůli obou zemí rozvíjet úzce provázanou vodíkovou strategii v Evropě – se zaměřením na bezpečnost dodávek, hospodářskou efektivitu a technologickou suverenitu.
Součástí pracovní skupiny je i společnost NET4GAS, provozovatel české přepravní plynárenské soustavy, která se dlouhodobě připravuje na její budoucí využití pro transport vodíku využitím stávajícího potrubí. „Naše společnost se aktivně podílí na přípravě spolehlivé přeshraniční vodíkové infrastruktury. Jsme součástí iniciativy Czech-German Hydrogen Interconnector (CGHI), která připravuje projekt propojující vodíkové soustavy mezi Českem a Německem,“ uvedl Michal Slabý, jednatel společnosti NET4GAS.
Připravované propojení vodíkových soustav je zároveň důležitým předpokladem pro zajištění dostupného obnovitelného vodíku pro český průmysl a pro zapojení České republiky do evropských vodíkových koridorů, které budou tvořit páteřní síť nové bezemisní energetiky.
