EK přijala nový strategický rámec pro konkurenceschopnou a udržitelnou bioekonomiku

Evropská komise přijala nový Strategický rámec pro konkurenceschopnou a udržitelnou bioekonomiku, který má urychlit přechod EU k čistému, cirkulárnímu a odolnému hospodářství. Strategie staví na využívání obnovitelných biologických zdrojů z pevniny i moří a nabízí alternativy ke kritickým surovinám, čímž snižuje závislost na fosilních dovozech a podporuje dekarbonizaci evropské ekonomiky.
Bioekonomika již nyní představuje významný pilíř evropského hospodářství – její hodnota dosahuje až 2,7 bilionu eur a vytváří 17,1 milionu pracovních míst. Sektor zahrnuje širokou škálu produktů od biochemikálií z řas přes bioplasty až po textilní vlákna či biostavební materiály, přičemž má stále značný nevyužitý potenciál. Nová strategie tak usiluje o další rozvoj inovací, investic a trhů s bio-based materiály.
Komise plánuje vytvořit zjednodušené a jasnější regulační prostředí, které urychlí schvalování inovací a podpoří růst podniků, zejména malých a středních firem. Součástí plánů je také vznik investiční skupiny pro bioekonomiku, jež má zjednodušit financování projektů a přilákat více soukromého kapitálu. Nové trhy mají podpořit i iniciativy jako Bio-based Europe Alliance, která má do roku 2030 sdružit společné nákupy bio-based řešení v hodnotě 10 miliard eur.
Strategie zdůrazňuje také udržitelné využívání biomasy a podporu oběhového hospodářství, například lepším využitím zemědělských zbytků či organického odpadu. EU chce zároveň posílit svou pozici globálního lídra v bioekonomice prostřednictvím mezinárodních partnerství, která sníží zranitelnost dodavatelských řetězců a zvýší odolnost evropského průmyslu ve světle aktuálních geopolitických výzev.
