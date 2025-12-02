02/2025

EK přijala nový strategický rámec pro konkurenceschopnou a udržitelnou bioekonomiku

2. 12. 2025| zdroj: CEBRE0

flags-6582302_640
zdroj: pixabay

Evropská komise přijala nový Strategický rámec pro konkurenceschopnou a udržitelnou bioekonomiku, který má urychlit přechod EU k čistému, cirkulárnímu a odolnému hospodářství. Strategie staví na využívání obnovitelných biologických zdrojů z pevniny i moří a nabízí alternativy ke kritickým surovinám, čímž snižuje závislost na fosilních dovozech a podporuje dekarbonizaci evropské ekonomiky.

Bioekonomika již nyní představuje významný pilíř evropského hospodářství – její hodnota dosahuje až 2,7 bilionu eur a vytváří 17,1 milionu pracovních míst. Sektor zahrnuje širokou škálu produktů od biochemikálií z řas přes bioplasty až po textilní vlákna či biostavební materiály, přičemž má stále značný nevyužitý potenciál. Nová strategie tak usiluje o další rozvoj inovací, investic a trhů s bio-based materiály.

Komise plánuje vytvořit zjednodušené a jasnější regulační prostředí, které urychlí schvalování inovací a podpoří růst podniků, zejména malých a středních firem. Součástí plánů je také vznik investiční skupiny pro bioekonomiku, jež má zjednodušit financování projektů a přilákat více soukromého kapitálu. Nové trhy mají podpořit i iniciativy jako Bio-based Europe Alliance, která má do roku 2030 sdružit společné nákupy bio-based řešení v hodnotě 10 miliard eur.

Strategie zdůrazňuje také udržitelné využívání biomasy a podporu oběhového hospodářství, například lepším využitím zemědělských zbytků či organického odpadu. EU chce zároveň posílit svou pozici globálního lídra v bioekonomice prostřednictvím mezinárodních partnerství, která sníží zranitelnost dodavatelských řetězců a zvýší odolnost evropského průmyslu ve světle aktuálních geopolitických výzev.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO