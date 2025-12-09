Dlouhodobé monitorování ovzduší ukazuje, že pesticidy nezmizely, naopak se vracejí zpět

Perzistentní pesticidy nadále znečišťují naše ovzduší i desítky let po jejich zákazu, jak odhalila nová dlouhodobá studie na Národní atmosférické observatoři v České republice. Výzkumníci zjistili, že koncentraceperzistentníchorganochlorovýchpesticidů (OCP) přestaly klesat a zůstávají v prostředí kvůli sekundárním zdrojům, jako je půda, zatímco některésoučasně používanépesticidy(CUP) přetrvávají v atmosféře i roky po zákazu.
Tyto poznatky zdůrazňují naléhavou potřebu nepřetržitého monitoringu a přísnějších opatření na ochranu lidského zdraví a ekosystémů. „Zkoumali jsme atmosférické hladiny organochlorových pesticidů (OCP) a současně používaných pesticidů (CUP) v průběhu let na zemědělské lokalitě v České republice. Několik věcí nás zaujalo – například koncentrace některých OCP klesaly, ale zjistili jsme, že koncentrace v minulosti nejvíce používaných pesticidů, jakými jsou β- a γ-HCH, DDT, α-chlordan a mirex, se vyrovnávají, což znamená, že se tyto látky zejména během letního období uvolňují ze sekundárních zdrojů, půd a sedimentů zpět do atmosféry," říká hlavní autor publikace Ludovic Mayer z centra RECETOX.
Výzkumníci také zjistili, že hladiny CUP v atmosféře většinou klesaly nebo nevykazovaly významné změny – zakázané látky, jako chlorpyrifos a fenpropimorf, zůstaly v atmosféře detekovatelné i roky po zákazu, což poukazuje na jejich perzistenci. „Náš výzkum je zásadní, protože zpochybňuje předpoklad, že vysoce perzistentní, zakázané látky časem přirozeně zmizí; vyrovnávání koncentrací OCP dokazuje, že desítky let staré zdroje znečištění nadále přispívají ke kontaminaci našeho ovzduší a představují trvalé riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Zjistili jsme, že environmentální zátěž těmito semivolatilními sloučeninami přetrvává, protože se v půdě rozkládají velmi pomalu a mají schopnost znovu se uvolňovat do ovzduší,“ dodává Ludovic Mayer.
Navíc studium současně používaných pesticidů poskytuje okamžitou zpětnou vazbu o účinnosti jejich nedávného zákazu. Takto se ukazuje, že sloučeniny jako chlorpyrifos a fenpropimorf přetrvávají v atmosféře roky po jejich zákazu, což podtrhuje významnost jejich sledování při snaze o odstraňování z prostředí a ochraně lidí před expozicí těmto toxickým látkám. Studie ukazuje na význam dlouhodobého monitoringu CUP, který by poskytl dostatečné poznatky o jejich osudu v atmosféře a pomohl vyvinout přesné modely pro předpověď klíčových environmentálních procesů, jakými jsou atmosférický transport a depozice. Takový monitoring však v současnosti chybí.
K závěrům vědci dospěli na základě kontinuálního odběru vzorků vzduchu každé dva týdny na Národní atmosférické observatoři Košetice (NAOK), zemědělsko-venkovské lokalitě v České republice, po dobu 10 let pro OCP a 3 let pro CUP. „Vzorky ovzduší jsme sbírali pomocí vysokoobjemových vzduchových čerpadel, která nasávají venkovní vzduch přes speciální filtry, což nám umožnilo zachytit jak částicovou, tak plynnou složku ovzduší, kde se pesticidy vyskytují. V laboratoři jsme použili citlivé přístroje k přesné identifikaci a kvantifikaci těchto pesticidů.
Poté jsme aplikovali statistické metody, abychom zjistili, jak se hladiny pesticidů měnily v průběhu let se zohledněním teploty a dalších faktorů ovlivňujících zpětné vytěkávání z půd a povrchů převážně v letních měsících.Tyto poznatky nám pomáhají lépe porozumět chování pesticidů v prostředí a ukazují, proč je dlouhodobý monitoring nezbytný. V budoucnu doufáme, že budeme studovat širší škálu chemických látek a také jejich interakce nejen s ovzduším, ale i s půdou, vodou a srážkami. Tím získáme jasnější obraz o osudu těchto látek v prostředí,“ uzavírá Ludovic Mayer.
Více informací: DOI: https://doi.org/10.5194/acp-25-12467-2025
