Digitální transformace energetiky: AI zvyšuje výkon i bezpečnost provozu

Digitalizace výrazně zrychluje řízení výroby i distribuce energie a posiluje stabilitu sítí. Současně však narůstá množství elektronického odpadu, které už celosvětově překročilo 62 milionů tun ročně. Bez posílení recyklační infrastruktury a ekologičtějšího návrhu technologií může materiálová náročnost digitalizace začít tlumit její přínosy.
Energetika řízená daty a umělou inteligencí
Moderní energetické systémy staví na rozsáhlých datových tocích a pokročilých modelech, které umožňují řídit provoz s dříve nedostupnou přesností. Umělá inteligence zrychluje reakce soustav na změny zatížení, zpřesňuje predikci výroby z obnovitelných zdrojů a snižuje provozní náklady i ztráty energie.
