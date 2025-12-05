02/2025

Digitální transformace energetiky: AI zvyšuje výkon i bezpečnost provozu

5. 12. 2025| autor: Aneta Čížková0

zdroj: pixabay

Digitalizace výrazně zrychluje řízení výroby i distribuce energie a posiluje stabilitu sítí. Současně však narůstá množství elektronického odpadu, které už celosvětově překročilo 62 milionů tun ročně. Bez posílení recyklační infrastruktury a ekologičtějšího návrhu technologií může materiálová náročnost digitalizace začít tlumit její přínosy.

Energetika řízená daty a umělou inteligencí

Moderní energetické systémy staví na rozsáhlých datových tocích a pokročilých modelech, které umožňují řídit provoz s dříve nedostupnou přesností. Umělá inteligence zrychluje reakce soustav na změny zatížení, zpřesňuje predikci výroby z obnovitelných zdrojů a snižuje provozní náklady i ztráty energie.

