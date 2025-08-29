Digitální pasy výrobků i boj s freeridery: Roman Tvrzník z Elektrowinu popisuje, co čeká trh

Evropská unie připravuje novou směrnici o zpětném odběru elektrozařízení, která přinese výrobcům i prodejcům zásadní změny. Do hry vstupují digitální pasy výrobků, jež mají umožnit dohledat odpovědného výrobce i při online prodeji. Zároveň se znovu otevírá téma tzv. freeriderů – zahraničních e-shopů a dovozců, kteří se vyhýbají povinným příspěvkům na recyklaci. Náklady pak nesou féroví výrobci a kolektivní systémy. Na tyto skutečnosti upozorňuje Elektrowin, největší kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení v ČR, který už dvacet let zajišťuje, aby výrobci a dovozci plnili své povinnosti a materiály se vracely zpět do výroby.
„Jde o desítky milionů korun ročně, které dopadají na ty, kdo hrají podle pravidel. Pokud se nepodaří situaci legislativně ošetřit, férové evropské firmy budou dál znevýhodněné,“ varuje Roman Tvrzník, předseda představenstva Elektrowinu.
Recyklace jako strategická příležitost
Nová legislativa má přinést také přehlednější systém a větší důraz na kvalitu recyklace. To je v souladu s vizí Elektrowinu, který už dvacet let ukazuje, že elektroodpad je možné chápat jako zdroj cenných surovin. „Například jeden kilogram mědi lze získat buď z dvou set kilogramů rudy, nebo z pouhých třinácti kilogramů elektroodpadu. To zásadně mění nejen ekonomiku, ale i ekologickou bilanci,“ připomíná Tvrzník.
Evropská komise proto stanovila cíl, aby už v roce 2030 pocházela čtvrtina spotřeby kritických surovin z recyklace a minimálně 40 % byla zpracována přímo v EU. V době, kdy roste napětí na trzích s kovy a vzácnými zeminami, jde o téma, které nabývá na strategickém významu.
Rekordní výsledky roku 2024
Český systém sběru elektroodpadu patří mezi nejrozvinutější v Evropě. V roce 2023 všech pět kolektivních systémů v ČR dohromady vysbíralo více než 170 tisíc tun vysloužilých elektrozařízení, z toho samotný Elektrowin téměř 64 tisíc tun.
O rok později už Elektrowin zaznamenal historický rekord: v roce 2024 zajistil sběr a recyklaci více než 78 tisíc tun elektroodpadu, xačímž překonal všechny své dosavadní výsledky. Takové množství elektrozařízení odpovídá hmotnosti jednoho a půl Titaniku nebo deseti Eiffelových věží. Celková míra sběru jen prostřednictvím Elektrowinu dosáhla 77,28 %, a tím výrazně překročila zákonem stanovených 65 %.
Rekordní objemy potvrzují, že spojení výrobců, obcí a edukace spotřebitelů funguje. Elektrowin se tak dlouhodobě drží na špici mezi pěti kolektivními systémy v Česku.
Síť partnerství: výrobci, prodejci i obce
Za těmito výsledky stojí hustá síť více než 12 000 sběrných míst. Obce z každé odevzdané tuny získávají příspěvek a občané možnost zbavit se spotřebičů legálně, pohodlně a s vědomím, že budou maximálně recyklovány u certifikovaných partnerů.
Významnou roli při zpětném odběru hrají i výrobci a obchodní řetězce. Elektrowin spolupracuje se značkami jako BEKO, BSH, Miele, Philips, Electrolux, Haier či ETA, stejně jako s řetězci Datart, Expert, Kaufland nebo Baumax. „Významná část spotřebičů se k nám dostává právě díky spolupráci s prodejnami. Jen u Datartu zákazníci vracejí přibližně pětinu všech chladicích zařízení,“ říká Tvrzník.
Cirkulární ekonomika v praxi
Ze spotřebičů se daří využít až 95 % jejich hmotnosti. Kovové materiály, sklo či cementové části míří zpět do hutí a sléváren, kde se stávají vstupní surovinou pro novou výrobu. Výzvou zůstávají plasty, jejichž kvalita se mění s věkem a složením, ale i zde se hledají cesty, jak je znovu využít přímo v elektroprůmyslu.
Tak se naplňuje základní princip cirkulární ekonomiky: výrobek nekončí jako odpad, ale stává se zdrojem pro další využití.
Budoucnost: od recyklace k opravám a pronájmu
Podle odborníků ale cirkulární ekonomika nekončí u samotné recyklace. Čím dál častěji se mluví o EPR 2.0, tedy o systému, který zahrne i opravy, opětovné použití a prodlužování životnosti výrobků.
„Jsem přesvědčen, že budoucnost není jen v recyklaci. Přijde čas, kdy si spotřebitelé nebudou spotřebiče kupovat, ale výrobce jim je poskytne do užívání. Bude se starat o jejich provoz, servis a na konci si materiály vezme zpět. Některé země už tento model testují – a může to být klíčová cesta, jak si Evropa udrží suroviny i konkurenceschopnost,“ uzavírá Roman Tvrzník.
Zatímco Evropa se připravuje na digitální pasy výrobků a hledá cestu, jak zastavit freeridery, český Elektrowin ukazuje, že stabilní a férový systém fungovat může. Pro výrobce elektrozařízení znamená partnerství s Elektrowinem nejen splnění povinností, ale i jistotu v rychle se měnícím prostředí a možnost aktivně se podílet na vytváření cirkulární ekonomiky v praxi.
