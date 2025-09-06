Dalších 300 milionů z OPŽP pomůže školám, nemocnicím i sociálním službám snížit náklady na energie

Modernější kuchyně, úspornější prádelny a nižší účty za energie. Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašují nové dotační výzvy z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027, které cílí na zvýšení energetické účinnosti technologických procesů. Na modernizaci gastro provozů, prádelen a dalších zařízení zejména ve školách, nemocnicích a sociálních službách je připraveno 300 milionů korun. Podpora má pomoci snížit spotřebu energie v ČR a zároveň přispět k ochraně klimatu.
„Podpora energetických úspor je pro náš resort jednou z klíčových oblastí. Vedle masivních investic do komplexních renovací a instalací obnovitelných zdrojů u veřejných budov nezapomínáme ani na modernizaci kuchyní, prádelen a dalších provozů, které pro své fungování spotřebovávají velké množství energie. Z Operačního programu Životní prostředí jsme od roku 2021 jen na projekty snižující energetickou náročnost technologických procesů poskytli 1,8 miliardy korun a nyní přidáváme dalších 300 milionů. Naším cílem je pomoci školám, nemocnicím a dalším veřejným institucím modernizovat provozy tak, aby byly úspornější, efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí. Tyto investice mají přímý dopad nejen na hospodaření institucí, ale i na kvalitu poskytovaných služeb,“ říká Petr Hladík, ministr životního prostředí (KDU-ČSL).
Nově vyhlášené výzvy jsou rozděleny podle regionální příslušnosti. Zatímco 96. výzva je určena pro méně rozvinuté regiony – Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Olomoucký a Zlínský kraj, 97. výzva cílí na přechodové regiony, a to na Vysočinu a Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, a Jihomoravský kraj. „Možnost získat podporu na energetické úspory mají i zájemci z tzv. uhelných regionů, tedy z kraje Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského. Ti se mohou již od poloviny srpna hlásit do obdobných samostatných výzev financovaných z Operačního programu Spravedlivá transformace,“ připomíná ministr Hladík.
Žadatelé mohou získat podporu na projekty zaměřené na snížení spotřeby energie v gastro provozech a prádelnách nebo na modernizaci dalších technologických zařízení ve veřejných budovách. „Výše dotace může pokrýt až 40 % způsobilých výdajů. Uchazeči z řad měst, obcí, krajů, neziskových organizací, církví a celé řady veřejných institucí mohou podávat žádosti od 17. září 2025 do 30. dubna 2026 prostřednictvím portálu IS KP21+,“ uvádí Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad výzvu spravuje.
O dotace je velký zájem, podpořili jsme už téměř 700 projektů
Zájem o prostředky na snižování energetické náročnosti je u veřejných budov obecně dlouhodobě vysoký a dalece přesahuje rámec dostupných prostředků. „V současném programovém období OPŽP jsme v oblasti energetických úspor prostřednictvím Státního fondu životního prostředí vyhlásili celkově již třináct výzev a podpořili na 700 projektů částkou ve výši téměř 9 miliard korun. Zájem je však téměř dvojnásobný. Projekty tohoto typu mají totiž rychlý a měřitelný efekt,“ dodává ministr životního prostředí Petr Hladík.
Příklady projektů, které již šetří na energiích díky investicím z evropských fondů, je po celé republice řada. Jedním z nich je i zdařilá rekonstrukce školní jídelny a kuchyně Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni, kde výrazně snížili energetickou náročnost svého gastro provozu díky dotaci ve výši téměř 4,9 milionu korun.
Dalších 180 milionů z OPŽP míří na adaptační projekty pro odolnější lesy a krajinu
Vedle podpory energetických úspor je součástí balíčku aktuálně vyhlašovaných dotačních výzev v OPŽP také 180 milionů korun na adaptační opatření související se změnou klimatu. Tyto prostředky jsou určeny na úpravy lesních porostů směrem k přirozené druhové skladbě a na zpracování studií sídelní zeleně, na zpracování územních studií krajiny a plánů územních systémů ekologické stability.
O tyto prostředky mohou žádat obce a vlastníci pozemků ve výzvách číslo 83 a 85, přičemž příjem žádostí bude zahájen taktéž 17. září 2025.
Dokumenty a podrobnosti k novým výzvám jsou k dispozici na webu opzp.cz
