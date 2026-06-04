ČVUT navázalo spolupráci v oblasti udržitelné říční dopravy jako součásti funkční krajiny

V rámci mezinárodního symposia Smart Cities Symposium Prague 2026, které proběhlo ve 28. a 29. května 2026 podepsala pořádající Fakulta dopravní spolu s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT memorandum o spolupráci se společností Prague Boats, jehož hlavním cílem je vytvoření konceptu udržitelné říční dopravy v Praze.
V pátek 29. května bylo symbolicky na palubě elektrické lodi Anna Carolina slavnostně pospáno trojstranné memorandum o spolupráci mezi ČVUT v Praze zastoupené Fakultou dopravní a CIIRC a společností Prague Boats.
Hlavním cílem nově založené spolupráce je především snaha o vytváření prostředí pro budování inteligentní městské vodní dopravy v Praze s využitím chytrých technologií a digitálních dvojčat v souladu s potřebami z oblasti dopravy, energetiky, digitalizace a kvalitního veřejného prostoru. Jde především o spolupráci na vytvoření konceptu udržitelné říční dopravy, resp. ekologické, digitálně řízené a turisticky atraktivní vodní dopravy pro Prahu. V praxi lze vnímat tuto novou aktivitu jako využití Vltavy, co by přirozené laboratoře pro koncept udržitelné říční dopravy, tzv. Living Lab.
Společnost Prague Boats je lídrem v oblasti udržitelné říční dopravy a dlouhodobě patří mezi průkopníky elektrifikace osobní lodní dopravy v České republice. Aktuálně provozuje flotilu sedmi elektrických plavidel, z nichž tři představují unikátní plně elektrické katamarány vyvinuté pro provoz v historickém centru Prahy. Tato plavidla s kapacitou až 250 cestujících vynikají mimořádně nízkou energetickou náročností, jen 5-10 KWh, která je srovnatelná se spotřebou běžných domácích spotřebičů. Společnost tak představuje jedinečný příklad úspěšného zavádění bezemisních technologií do každodenního provozu městské vodní dopravy.
Díky rozsahu svého provozu, dostupnosti reálných provozních dat a dlouholetým zkušenostem s elektrickými pohonnými systémy je společnost Prague Boats schopna poskytnout relevantní prostředí pro výzkumnou, poradenskou a odborně analytickou činnost, zaměřenou na udržitelnou vodní dopravu, energetickou efektivitu a integraci ekologických plavidel do konceptů smart city. Partnerství prostřednictvím spojením špičkového vědeckého prostředí ze strany ČVUT v Praze a předním provozovatelem říční dopravy v Praze společností Prague Boats, tak naíbízí jedinečnou cestu k rozvoji inovativních řešení nejen pro turistickou říční dopravu s důrazem na ekologii, ale především na elektrické pohonné systémy a jejich následnou integraci do chytrých městských systémů.
Pro Fakultu dopravní se nabízí jedinečná možnost zapojení studentů do výše uvedených témat formou studentských stáží, odborných praxí a témat pro závěrečné práce s využitím provozního zázemí a dat společnosti Prague Boats. Zároveň lze očekávat, že prostřednicím této nové spolupráce dojde ke zviditelnění tématu udržitelné říční dopravy, a to nejen prostřednictvím konferencí, workshopů a publikací, ale především pilotních projektů, demonstrujících potenciál elektrických lodí a ekologických konceptů vhodných pro smart city.
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