Cirkularita na kolech: Jak systém zpětného odběru pneumatik Eltma uzavírá materiálový kruh

V základech efektivní cirkulární ekonomiky stojí data a logistika. Jak v ČR funguje rozšířená odpovědnost výrobců v praxi? Příklad autorizovaného systému Eltma ukazuje, jak transparentní zpětný odběr a důsledné zpracování vrací cenné druhotné suroviny zpět do oběhu.
Rozšířená odpovědnost výrobce (EPR - Extended Producer Responsibility) představuje klíčový pilíř moderního odpadového hospodářství. V segmentu pneumatik tuto roli na českém trhu plní autorizovaný neziskový systém Eltma. Jeho úkolem je zajistit, aby pneumatiky nekončily na skládkách, ale byly bezplatně staženy ze sítě pneuservisů a efektivně zpracovány. To je zákonný požadavek – a právě výrobci jsou nedílnou součástí celého systému díky požadavku EPR.
Pneumatika není jen guma
Pro její funkční “druhý život” je nutné vnímat pneumatiku jako vysoce sofistikovaný kompozitní materiál. Zdaleka nejde jen o pryž. Jak ukazují data, standardní pneumatika se skládá z přesného poměru přírodního a syntetického kaučuku, oceli, textilií, plnidel a specifických aditiv (antioxidanty, antiozonanty).
Cílem kolektivního systému je tyto suroviny oddělit a vrátit do oběhu. Eltma přitom logisticky pokrývá obrovskou škálu výrobků – od malých motocyklových pneumatik o váze kolem 3 kg až po masivní zemědělské a lesnické nebo i vojenské pneumatiky dosahující hmotnosti přes 240 kg.
Protektorování: Učebnicový příklad cirkulární ekonomiky
Plnohodnotnou součástí systému zpětného odběru jsou i protektorované pneumatiky – i ty musí sběrná místa (typicky servisy) v systému Eltma přijmout. Samotné protektorování představuje ukázkový příklad oběhového hospodářství – technologický proces dokáže výrazně prodloužit životnost pneumatiky tím, že zachová původní nosnou kostru a nahradí pouze opotřebený běhoun. Výroba protektoru ušetří až 70 % primárních surovin (u nákladní pneu jde o úsporu cca 50 kg materiálu) a snižuje spotřebu energie i emise CO2 až o 80 % oproti výrobě nové pneumatiky.
Moderní výroba se opírá o přísnou defektoskopii kostry. Po obroušení starého dezénu se aplikuje nová pryž, a to vulkanizací za studena nebo za tepla. Až ve chvíli, kdy je potenciál kostry po těchto cyklech zcela vyčerpán, přebírá systém Eltma tyto pneumatiky k finálnímu využití. Naopak do systému – z technologických i legislativních důvodů – rozhodně nepatří výrobky jako gumové pásy či dlouhodobě skladované pneu, u nichž je materiálová obnova již znemožněna.
Jasné toky: Od granulace po alternativní palivo
Po stažení ze sběrné sítě putují pneumatiky k certifikovaným zpracovatelům. Eltma zajišťuje transparentní nakládání s odpady zejména v těchto hlavních tocích:
- Materiálové využití (kód zpracování R3A): Pneumatiky jsou rozemlety na gumový granulát. Ten nahrazuje primární suroviny a nachází uplatnění například v protihlukových bariérách či jako modifikátor do moderních asfaltových směsí.
- Energetické využití (kód zpracování R1A): Zbylá část slouží jako vysoce výhřevné alternativní palivo. Zpracovává se při vysokých teplotách ve speciálních pecích, typicky v cementárnách.
Osvěta ulevuje obcím a životnímu prostředí
Aby promyšlený systém fungoval a nezůstal na papíře, musí občané vědět, že ojeté pneu patří primárně do servisu, nikoliv například na obecní sběrný dvůr. I z toho důvodu pro rok 2026 Eltma spouští rozsáhlou kampaň a soutěž pro samosprávy a školy a spolky: „Pneu na cestě za lepším“. Cílem je odlehčit rozpočtům obcí a zamezit vzniku černých skládek.
Detailní data o plnění legislativních limitů, fungování systému i edukační materiály pro samosprávy jsou k dispozici na www.eltma.cz.
