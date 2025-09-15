ČHMÚ zveřejnilo hodnocení situace na území České republiky

Srpen 2025 na území ČR hodnotí jako teplotně normální a srážkově podnormální měsíc. Průměrná měsíční teplota vzduchu na území ČR (17,7 °C) byla o 0,2 °C nižší než normál 1991–2020. V řadě průměrných srpnových teplot od roku 1961 se letošní srpen řadí spíše k teplejším měsícům, tj. jako 22. – 25. nejteplejší. Vůbec nejvyšší srpnová průměrná teplota (21,3 °C) byla zaznamenána v roce 2015 a naopak nejnižší (14,5 °C) v roce 1978.
V posledních deseti letech chladnější srpen než ten letošní zaznamenali pouze v letech 2016 s průměrnou teplotou 17,0 °C a 2021 s průměrnou teplotou 16,0 °C. V průměru na našem území spadlo 50 mm srážek (64 % srážkového normálu 1991–2020). Průměrná délka slunečního svitu na území ČR byla tento měsíc 258,3 hodiny, což činí 113 % normálu 1991–2020. Začátek měsíce byl chladný a deštivý. Teplé bylo období 8. až 16. srpna, kdy denní maxima teploty vzduchu na našem území často překračovala tropických 30 °C. Nejvyšších hodnot denní maxima teploty dosahovala ve dnech 13. – 15. srpna, kdy na některých stanicích překračovala 35 °C.
V poslední dekádě měsíce bylo chladné období s teplotami výrazně pod hodnotou normálu vystřídáno opět teplejšími dny. Srážky se vyskytovaly pouze v několika málo dnech. Nejvíce srážek spadlo ve dnech 2., 29. a 30. srpna. Více srážek během měsíce spadlo na území Čech (54 mm, 68 % normálu) než na území Moravy a Slezska (43 mm, 58 % normálu). Z odtokového hlediska byl srpen dalším podprůměrným až výrazně podprůměrným měsícem v téměř všech hlavních povodích. Průměrné měsíční průtoky se na většině sledovaných toků pohybovaly mezi 20 až 75 % QVIII.
Nejméně vodné byly toky v povodí Vltavy, dolního Labe a Ohře (15 až 60 % QVIII), naopak nejvíce vodné byly toky odvodňující Beskydy a také toky v povodí Lužické Nisy a Smědé. V průběhu měsíce postupně rostl počet profilů s indikací hydrologického sucha, ale na konci měsíce vlivem srážek těchto profilů ubylo. Celkový stav hladiny v mělkém oběhu se zlepšil na mírně podnormální a vydatnost pramenů na silně podnormální. Stav hladiny hlubokých vrtů zůstal silně podnormální.
V srpnu byly vyhlášeny tři smogové situace z důvodu vysokých koncentrací přízemního ozonu O3, a to v aglomeraci Praha a v krajích Středočeském a Ústeckém. V porovnání s 30letým průměrem 1991–2020 byly v srpnu standardní rozptylové podmínky. Srpnová hodnota celorepublikových měsíčních průměrů koncentrací PM10 a PM2,5 byla v roce 2025 pátá, resp. druhá nejnižší za období 2015–2025. Srpnová hodnota celorepublikových měsíčních průměr max. 8hod. koncentrací O3 byla v srpnu třetí nejvyšší za období 2015–2025. Údaje v měsíční zprávě jsou pouze předběžné a mohou se ještě měnit, neboť data nebyla kompletně verifikována. Z důvodů procesu zpracování dat jsou do měsíčních hodnocení zahrnuta pouze neverifikovaná data z automatizovaných stanic.
Komentáře