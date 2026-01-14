ČHMÚ hodnotí počasí, vodu a ovzduší v ČR za prosinec 2025

Prosinec 2025 na území ČR hodnotíme jako teplotně normální a srážkově silně podnormální měsíc. V porovnání s 30letým průměrem 1991–2020 byly v prosinci výrazně horší rozptylové podmínky. Průměrná měsíční teplota vzduchu na území ČR byla o 1,5 °C vyšší než normál 1991–2020.
Výraznější srážky se vyskytovaly pouze v několika dnech. Z odtokového hlediska byl prosinec ve většině hlavních povodí převážně podprůměrným měsícem. Celkově byly průměrné prosincové průtoky nejčastěji v rozmezí od 35 do 100 % QXII s celkově mírně klesající tendencí. Vzrůstal počet suchých profilů. Celkový stav hladiny v mělkém oběhu zůstal normální, vydatnost pramenů se zhoršila na silně podnormální. Stav hladiny hlubokých vrtů zůstal mírně podnormální.
Prosinec 2025 na území ČR hodnotíme jako teplotně normální a srážkově silně podnormální měsíc. Průměrná měsíční teplota vzduchu na území ČR (1,1 °C) byla o 1,5 °C vyšší než normál 1991–2020. Odchylka průměrné prosincové teploty je tak na hranici teplotně normálního a nadnormálního měsíce. V řadě průměrných prosincových teplot od roku 1961 se prosinec 2025 řadí jako 15. nejteplejší. Vůbec nejvyšší prosincová průměrná teplota (3,7 °C) byla zaznamenána v roce 2015 a naopak nejnižší (−6,3 °C) v roce 1969.
V průměru na našem území spadlo 17 mm srážek (37 % srážkového normálu 1991–2020). Průměrná délka slunečního svitu na území ČR byla tento měsíc 48,1 hodiny, což činí 119 % normálu 1991–2020. Po většinu měsíce se průměrná denní teplota vzduchu na území ČR pohybovala nad hodnotou normálu, ochlazení pod hodnotu normálu nastalo až v posledních osmi dnech měsíce. Výrazně teplé období nastalo ve dnech 7. – 11. prosince, kdy byla odchylka průměrné denní teploty vzduchu od normálu více než +4,0 °C. Nejchladněji bylo ve dnech 24., 25. a 31. prosince s odchylkou průměrné teploty od normálu nižší než −2 °C. Dne 25. prosince panoval na většině našeho území celodenní mráz.
Výraznější srážky se vyskytovaly pouze v několika dnech. Z počátku měsíce se jednalo především o srážky dešťové, ve dnech 29. – 31. prosince byl na velké části našeho území zaznamenán nový sníh. Ve vyšších polohách, nejvíce na jihu Čech, byl nový sníh naměřen i ve dnech 23. a 24. prosince.
Z odtokového hlediska byl prosinec ve většině hlavních povodí převážně podprůměrným měsícem. Méně vody (cca polovina hodnot dlouhodobého prosincového průtoku) odteklo v povodí Labe a v povodí Vltavy, naopak více vody odteklo moravskými toky (ca 80 % QXII). Celkově byly průměrné prosincové průtoky nejčastěji v rozmezí od 35 do 100 % QXII s celkově mírně klesající tendencí.
Vzrůstal počet suchých profilů. Vzhledem k nízkým teplotám v závěru měsíce se na tocích postupně projevovaly ledové jevy. Na žádném sledovaném profilu se nevyskytoval SPA.
Celkový stav hladiny v mělkém oběhu zůstal normální, vydatnost pramenů se zhoršila na silně podnormální. Stav hladiny hlubokých vrtů zůstal mírně podnormální. V porovnání s 30letým průměrem 1991–2020 byly v prosinci výrazně horší rozptylové podmínky.
Prosincová hodnota celorepublikových měsíčních průměrů koncentrací PM10 a PM2,5 byla v roce 2025 nejnižší za období 2015–2025.
Komentáře