ČEZ ESCO posiluje v oblasti agregace flexibility. Kupuje výrobce řídicího a monitorovacího hardware a software TECHSYS

ČEZ ESCO jako lídr v oblasti moderních úsporných energetických řešení dále posílí svoje know-how v oboru monitorovacích, řídicích a informačních systémů pro energetiku, průmysl, dopravu a telekomunikace. ČEZ ESCO kupuje 100% podíl ve výrobci hardware a software TECHSYS a využije služeb TECHSYS zejména v oblasti agregace flexibility, tedy chytrého řízení mnoha energetických zdrojů najednou, které pomáhá s optimalizací výroby a spotřeby a také se zajišťováním stability energetické sítě.
Tato v oboru významná firma bude nově patřit pod společnost Domat Control System, evropského lídra v oblasti měření a regulace nebo softwarových řešení pro řízení energetiky v budovách. „Řízení spotřeby a agregace flexibility bude mít v následujících letech stále větší význam, a v ČEZ ESCO chceme být v těchto technologiích klíčovým hráčem na trhu. Propojení našich zákazníků a řízení jejich energetiky dává smysl mimo jiné vlivem rostoucího významu obnovitelných zdrojů. Agregaci flexibility vnímám jako klíčový prvek moderní energetiky a je skvělé toho, že získáváme důležitého technologického hráče na trhu. Akvizice nám přinese rozvoj v rychle se rozvíjející oblasti a budeme nabízet další možnosti modernizace energetiky našim zákazníkům,“ uvádí Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.
TECHSYS je výrobcem, dodavatelem a provozovatelem monitorovacích, řídicích a informačních systémů, primárně pro energetiku a průmysl. Byla založena v roce 1991 a kromě Prahy má své kanceláře také v Brně a Českých Budějovicích. Zaměstnává zhruba 30 technologických odborníků a její roční obrat se pohybuje okolo 100 milionů korun. Část dosavadního představenstva firmy TECHSYS se bude na řízení firmy podílet i po akvizici.
„Vstup strategického investora je pro naši společnost významným milníkem v celé více než třicetileté historii. Díky spojení s ČEZ ESCO se naše produkty a služby dostanou k dalším zákazníkům a my pomůžeme modernizovat český průmysl, a tím i celou ekonomiku. Jsem pyšný na to, jak úspěšnou firmu jsme vybudovali a že se stáváme součástí silné a dynamické energetické skupiny. Věřím že naše hardwarová i softwarová řešení najdou díky spolupráci s ČEZ ESCO uplatnění v mnoha dalších oblastech,“ říká předseda představenstva a ředitel společnosti TECHSYS Zdeněk Ondříček.
Komentáře