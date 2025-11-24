02/2025

Česko se s prováděním směrnice RED III zpožďuje, povolovací procesy OZE zatím nezrychlují

24. 11. 2025| autor: Redakce0

zdroj: pixabay

Evropská komise poprvé postoupila Švédsko k Soudnímu dvoru EU za neprovedení klíčových ustanovení revidované směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED III). Jak jsme již informovali v tomto článku, případ se týká zpožděných reforem v oblasti povolování projektů, které mají urychlit rozvoj obnovitelných zdrojů a posílit důvěru investorů.

Krok Komise vítá EREF (Evropská federace OZE) jako důležitý signál vůči státům, jež brzdí energetickou transformaci. Směrnice RED III zvyšuje cíl EU pro podíl obnovitelných zdrojů na nejméně 42,5 % do roku 2030 a má zajistit rychlejší a jednodušší povolovací procesy.
K této situaci se vyjádřil také Pavel Štípský, předseda Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů (SPVEZ), podle něhož se problém s implementací směrnice RED III týká i České republiky.

