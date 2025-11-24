Největší investice v historii Česka. Evropská komise schválila veřejnou podporu pro společnost onsemi

Rozšíření výroby čipů ve spolupráci s českými podniky a posílení konkurenceschopnosti průmyslu a technologického rozvoje. Evropská komise notifikovala veřejnou podporu pro strategickou investici americké společnosti onsemi v Rožnově pod Radhoštěm, která naplňuje Národní polovodičovou strategii ČR.
Onsemi plánuje investovat 43,4 miliardy korun, pro niž je nyní způsobilá získat investiční pobídku zhruba 12 miliard korun. Díky multiplikačnímu efektu se předpokládá návratnost investice do necelých šesti let.
„Po dojednání zásadní investice japonské automobilky Toyota v Kolíně pokračujeme krok za krokem v získávání dalšího strategického projektu s vysokou přidanou hodnotou. Rozšíření výroby čipů v Rožnově, kde onsemi plánuje investovat dvě miliardy amerických dolarů, bude mít v souladu s Hospodářskou strategií Česko do top 10 pro naši zemi pozitivní ekonomické a strategické přínosy. Kromě rozšíření dobře placených pracovních míst se počítá také s rozsáhlým zapojením českých firem, univerzit a výzkumných institucí, které budou spolupracovat na vývoji i dodávkách technologií. Děkuji kolegům ze Zlínského kraje i města Rožnov za skvělou spolupráci,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček, který o této zásadní investici jednal s vedením společnosti na pracovní zahraniční cestě.
Komise potvrdila, že plánovaná česká podpora pro rozšíření výroby čipů je v souladu s pravidly Evropské unie. Společnost onsemi pro tuto investici získala označení „první svého druhu,“ které vychází z evropského Aktu o čipech. Jedná se tedy o podstatně inovativní projekt, který se dosud v Evropské unii nevyskytuje. Schválená notifikace umožňuje České republice poskytnout společnosti onsemi veřejnou podporu přibližně 12 miliard korun, která je plně v souladu s jedním z opatření Národní polovodičové strategie.
Podle dopadové analýzy projektu může investice a následné využívání nových výrobních kapacit vést k navýšení celkové hodnoty výroby v Česku o 163,3 miliard korun, hrubé přidané hodnoty o 52 miliard korun, zvýšení disponibilních příjmů domácností o 20,7 miliardy korun a vzniku 4 070 nových pracovních míst, přímých i nepřímých. V neposlední řadě dojde také ke zvýšení příjmů veřejných rozpočtů o 22 miliard korun.
Poskytnutí podpory musí nyní schválit vláda. Vydání konečného rozhodnutí o pobídce tak lze očekávat v příštím roce.
