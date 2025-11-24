COP6 Minamaty: jak Knowledge Lab pomáhá kontrolovat rtuť

Konsorcium EIRENE společně s partnerstvím PARC uspořádaly společný Knowledge Lab na 6. zasedání Konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti, které se konalo v Ženevě ve dnech 3.–7. listopadu 2025.
Sekce s názvem „How Partnerships and Research Infrastructures Enhance Implementation of the Minamata Convention“, která proběhla 5. listopadu 2025 v prostorách výstavy, představila inovativní nástroje podporující národní implementaci úmluvy, včetně platformy pro sledování dat o rtuti v reálném čase nebo nástrojů pro hodnocení expozice populace a zmírňování rizik.
Knowledge Lab vedla Kateřina Šebková z Regionálního centra Stockholmské úmluvy. Prezentace přednesli Jana Klánová z Masarykovy univerzity (CZ), která představila infrastruktury EIRENE a síť IHEN, Pascal Sanders z ANSES (FR), který prezentoval partnerství PARC, a Nicola Pirrone z CNR (IT), jenž představil nástroj připravený pro Minamatskou úmluvu v rámci sítě EIRENE.
Pascal Sanders ukázal nové nástroje a metodiky hodnocení rizik vyvinuté v rámci projektu EU PARC a zdůraznil, jak mohou tyto nástroje pomoci přijímat správná a včasná rozhodnutí ke snížení expozice lidí rtuti a kontaminace životního prostředí v Evropě. Představil také příklady sladěných populačních studií v Evropě.
Jana Klánová zdůraznila význam synergického propojení stávajících metodik sběru dat a standardů metadat z celého světa. Na příkladech z projektu EIRENE popsala snahy o budování nových kapacit pro výzkum lidského exposomu a hodnocení zdravotních rizik prostředí prostřednictvím sítě harmonizovaných laboratoří, populačních kohort a databází. Upozornila, že úspěch nezávisí nutně na vytváření nových výzkumných infrastruktur, ale na efektivním využívání těch stávajících. Představila globální iniciativy v oblasti lidského exposomu, tj. IHEN, NEXUS a nově také Global Exposome Forum.
Nicola Pirrone zakončil sekci prezentací služeb výzkumné infrastruktury EIRENE a ukázal, jak mohou CNR a modely podpořit efektivní implementaci úmluvy vizualizací budoucích scénářů emisí rtuti v závislosti na politických rozhodnutích. Model využívá také data ze sítě GMOS, která poskytuje harmonizovaná globální a regionální monitorovací data o rtuti, funguje jako znalostní centrum pro spoluvytváření socioekonomických politik a přispívá k hodnocení účinnosti opatření přijatých v rámci Minamatské úmluvy.
Všichni řečníci zdůraznili význam silného propojení vědeckého výzkumu a tvorby politik, zejména potřebu soudržných datových rámců pro podporu efektivního monitoringu a implementace. Akce se zúčastnili zástupci WHO, UNEP a účastníci COP ze všech regionů OSN.
Komentáře