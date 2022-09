Ceny ropy klesají kvůli obavám o poptávku

Ceny ropy se dostaly pod ještě větší tlak poté, co reporty z dění na trhu naznačily, že by průměrná denní poptávka Číny mohla za rok 2022 po dvou desetiletích růstu poklesnout. Mezi další faktory tlačící na pokles cen ropy patří obecné očekávání na zvyšování úrokových sazeb ze strany centrálních bank, zejména pak v Evropě, což předznamenává pokles ekonomické aktivity. Pokles cen ale limituje blížící se embargo EU na dovoz ruské ropy a ropných produktů.

Cena ropy Brent se během pondělního odpoledne pohybuje okolo 94 USD/bbl. Cena americké WTI se pak pohybuje na úrovni 88 USD/bbl. Vývoj cen tak má od června letošního roku, kdy se ceny v případě ropy Brent podívaly i nad 120 USD/bbl, značně sestupnou tendenci. Jako důvod poklesu forwardových cen analytici vidí především obavu o poptávku.

Čínská ropná poptávka by navíc mohla na roční bázi poprvé za dvě desetiletí, i s ohledem na její dosavadní přísnou covidovou politiku nulové tolerance, poklesnout. Za prvních 8 měsíců letošního roku poklesl meziročně import ropy o 4,7 %, informovala agentura Reuters. Šlo o první pokles za toto období od roku 2004.

Dle reportu Energy Aspects by mohla roční poptávka Číny poklesnout v průměru až o 380 tisíc barelů ropy za den (bpd). Záležet však bude na vývoji epidemie a zdraví celosvětové ekonomiky. Očekává se totiž další zvyšování úrokových sazeb ze strany Evropské centrální banka (ECB) a amerického FEDu za účelem zkrocení inflace.

„Obavy o poptávku se soustředily na dopady rostoucích úrokových sazeb kvůli boji s inflací a čínské covidové politiky nulové tolerance,“ citovala agentrura Reutrers bankovního analytika na komoditní trhy.

Většímu poklesu cen nicméně brání nadcházejí ropné embargo EU na dovoz ruské ropy. To by mělo začít částečně platit 5. prosince letošního roku. Plně v platnost by mělo vejít 5. února příštího roku.