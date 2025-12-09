Budou vlastníci pozemků poškozených havárií benzenu u Hustopečí odškodněni?

Devět měsíců uplynulo od závažné havárie na železnici v blízkosti železniční stanice Hustopeče nad Bečvou. Došlo k vykolejení 17 cisternových vagonů převážejících benzen, následnému zahoření a úniku chemických látek. Lidé, jejichž pozemky byly přímo zasaženy kontaminací toxického benzenu nebo jim byl z bezpečnostních důvodů zakázán vstup a obhospodařování pole čekají nyní na odškodnění.
Letošní vegetační sezona skončila. Kdo uhradí škody není jasné. Podle práva je povinnost náhrady škody stanovena viníkovi. V září jsem se obrátila s žádostí o stanovisko k průběhu šetření na Správu železnic a Krajské policejní ředitelství v Olomouci, kterému bylo určeno vyšetřování havárie. Oba úřady se odkázaly na Drážní inspekci. Z následného jednání s generálním inspektorem inspekce a jím zaslaných písemných podkladů vyplynulo, že příčina havárie je již nepochybná. Podklady byly panu řediteli Správy železnic zaslány 10. října tohoto roku.
Citace ze sdělení: „Z dosavadních výsledků šetření příčin a okolností vzniku předmětné mimořádné události (dále jen „MU“) vše nasvědčuje tomu, že bezprostřední příčinou vzniku dané MU bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti 40 km/h v obvodu výhybek přilehlých k vjezdovému návěstidlu 2L žst. Hustopeče nad Bečvou zapříčiněné nerespektováním pokynů vyjádřených návěstí… Jak vyplývá z výše uvedeného. Dosavadní výsledky šetření DI nenaznačují existenci bezprostřední příčiny MU na straně provozovatele dráhy.“ Z výsledků šetření je dále nyní zjevné, že hlavní odpovědnost za havárii ponese dopravce Ostravská dopravní společnost – Cargo, a.s, se sídlem v Ostravě. Majitelem je akcionář, případně akcionáři, které nejsou inspekci známí.
Záchranné a sanační práce jsou zatím hrazeny ze zdrojů Správy železnic. Výše škody se již nyní pohybuje ve stovkách milionů korun. Sanace bude podle odhadu firmy Diamo provádějící práce trvat ještě několik let. Majetek firmy dopravce včetně pojištění nákladu havarované železniční nákladní soupravy nedosahuje ani malého zlomku současné výše škody. Je otázkou, zda již neměla být provedena alespoň předběžná opatření zajištění majetku dopravce. Jinak může existovat riziko jeho vyvedení.
Zajištění financování nezbytného pro pokračování sanace území má být podle připravovaného návrhu usnesení vlády hrazeno z prostředků státního rozpočtu. Část zasažených pozemků, na kterých budou probíhat sanační práce, má být od vlastníků vykoupena.
„Kdo uhradí škody všem havárií zasažených a v hospodaření omezených vlastníků pozemků není zatím řešeno. Pokud by museli čekat až na konec soudních řízení, kdy mají vždy přednost k odškodnění státní instituce, téměř s jistotou lze očekávat, že na ostatní osoby již nic nezbude,“ uvedla senátorka Jitka Seitlová.
